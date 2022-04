Sklep dobroczynny dla uchodźców z Ukrainy od NEPI Rockcastle Polska

Uchodźcy znajdą potrzebne artykuły w galerii handlowej Platan.

NEPI Rockcastle Polska uruchamia sklep dobroczynny dla uchodźców z Ukrainy.

Wolontariuszkami w sklepie są Ukrainki.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Anna Tamas, Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży "Wielka Flota Zjednoczonych Sił". Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc polskim dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych oraz zastępczych. Teraz, w sytuacji napływu uchodźców wojennych z Ukrainy do Polski, naturalnym było rozszerzenie pomocy celowej dla rodzin z Ukrainy.

Stowarzyszenie relokowało do lokalu w Platanie dary nadesłane przez partnerów z Niemiec oraz odzież zbieraną od wybuchu wojny w Platanie. Dostarczali ją pracownicy galerii, najemcy oraz mieszkańcy Zabrza i miast ościennych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania i determinacji najemców oraz dyrekcji i pracowników CH Platan - komentuje Ewelina Nowak- Olszowiec Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle Polska. Zachęcamy również naszych klientów do wsparcia tej inicjatywy i oddawania używanych lub nowych ubrań, które po wstępnej segregacji trafią na wieszaki, a potem do osób potrzebujących. Dajemy przy tym naszym ubraniom drugie życie i ponowienie wprowadzamy je do obiegu – dodaje.

Już pierwsze godziny jego funkcjonowania pokazały, jak ważna i trafiona to inicjatywa. W sklepie pojawiły się już setki uchodźców, którzy nie kryją swojego wzruszenia z otrzymanej pomocy.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że udało się uruchomić taki punkt w Centrum Handlowym Platan, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży "Wielka Flota Zjednoczonych Sił" oraz najemcami, którzy bez wahania pomogli wyposażyć punkt w niezbędne meble, stojaki oraz wieszaki. Ogromne podziękowania należą się także mieszkańcom Zabrza i okolic, wszystkim darczyńcom, którzy stale pomagają i wspierają naszych sąsiadów z Ukrainy – mówi Agnieszka Nizio, dyrektor CH Platan.

Sklep dobroczynny będzie czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 18:00. Do pracy w nim – w formie wolontariatu – zgłosiły się Ukrainki mieszkające na co dzień w Zabrzu. Chcą w ten sposób pomóc swoim rodakom w tym niezwykle trudnym czasie.

Wszystkie ubrania oraz obuwie – zarówno nowe, jak i używane w dobrym stanie – przekazywane są uchodźcom bezpłatnie. Organizatorzy nadal apelują do klientów, mieszkańców Zabrza i regionu, aby przynosili do Platana niepotrzebne już ubrania czy buty. Pomoc wciąż jest potrzebna.