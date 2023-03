Sklep może działać w niedzielę niehandlową, jeśli w ofercie posiada wypożyczalnię sprzętu sportowego. Taki był wyrok polskiego sądu rejonowego w Jeleniej Górze.

W ostatnich tygodniach zapadł ważny dla właścicieli handlowych wyrok. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze uznał, że przedsiębiorca, który otwierał swój sklep w niedziele niehandlowe nie złamał prawa. W placówce można było bowiem wypożyczyć także sprzęt sportowy. Sąd uznał ponadto, że prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego nie musi być działalnością wiodącą w danym punkcie handlowym i i umorzył sprawę.

Wypożyczalnie sprzętu sportowego czy wypożyczalnie książek to furtki, którymi sieci handlowe i sklepy próbowały obchodzić zakaz prowadzenia działalności w ostatni dzień tygodnia. Interpretacje przepisów wskazujące, że te furtki są legalne pojawiały się już wcześniej, nie było jednak decyzji sądów, które by to potwierdzały.

Sieci po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele bardzo szybko próbowały wykorzystać luki w przepisach. Na początku oferowały usługi pocztowe. Przepisy uszczelniono, co miało zagwarantować, że duże markety i dyskonty nie będą otwarte tego dnia.





