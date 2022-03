Sklep Outhorn w CH Focus w Bydgoszczy

Marka lifestylowa Outhorn od 25 marca jest dostępna w CH Focus. To polska firma oferująca odzież do aktywnego wypoczynku i na co dzień. Sklep zajmuje powierzchnię 184 mkw. i ulokowany jest na parterze, w sąsiedztwie Mohito.

Powierzchnia lokalu wynajmowanego przez Outhorn to 184 mkw. Sklep będzie mieścił się na parterze centrum.

Właścicielem marki jest OTCF, która ma pod sobą również brand 4F.

Należąca do OTCF (właściciela m.in. 4F) marka Outhorn projektuje odzież i akcesoria dla fanów miejskiego stylu. Obecnie oferta marki obejmuje kolekcje dla kobiet i mężczyzn, uzupełnioną o akcesoria. Firma oferuje produkty do wykorzystania w czasie sportowych aktywności, jak również skierowana jest do fanów codziennego stylu sportowego.

- Zależy nam na tym, aby portfolio Focusa było atrakcyjne dla naszych klientów i mogli na miejscu znaleźć najszerszy asortyment produktów z wielu kategorii. Dlatego cieszę się, że do grona nowych najemców dołączyła marka Outhorn, będąca odpowiedzią na trendy i potrzeby klientów. Różnorodność oferty na pewno przypadnie do gustu bydgoszczanom, a Outhorn stanie się ulubionym sklepem osób aktywnych i ceniących wygodę na co dzień - mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.

