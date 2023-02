Yope zamknął swój firmowy sklep w Warszawie. Teraz skupia się na rozwoju szerokiej dystrybucji.

Marka Yope znana z produkcji naturalnych kosmetyków i detergentów zamyka swój kultowy sklep na Mokotowskiej w Warszawie.

Dziś produkty Yope są dostępne na całym rynku.

Także z refilomatów, czyli rozlewane do wielorazowych opakowań.

Firma rozwija szeroką dystrybucję.

Yope – polska marka naturalnych kosmetyków i detergentów – zadecydowała o zamknięciu swojego firmowego sklepu. Pierwszego, od którego zaczęła promowanie swoich produktów i idei less waste. To właśnie w butiku na Mokotowskiej w Warszawie pokazała pierwsze refille – produkty można było nalewać do dostępnych na miejscu wielorazowych opakowań. Wszystkie produkty można było na miejscu wypróbować.

Pierwszy firmowy butik Yope został otwarty w listopadzie 2018 r. 17 lutego 2023 r., zakończył swoją działalność.

Teraz produkty Yope są dostępne w szerokiej dystrybucji, w sieciach drogeryjnych, hipermarketach, dyskontach. W Polsce i na świecie. Firma rozpowszechniła ideę stacji refill, w których można nalewać wybrane produkty marki do wielorazowych opakowań. Stanęły one m.in. w hipermarketach Carreforur i w drogeriach Super-Pharm.

