Sklepy 4F otwarte. Marka startuje z nowym konceptem

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, od soboty sklepy odzieżowe w centrach handlowych będą zamknięte, jednak w całej Polsce jest ponad 128 miejsc, gdzie nadal będzie można cieszyć się zakupami 4F. To sklepy firmowe lub salony multibrandowe przy ulicach handlowych, a także zupełnie nowe, wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy - 4F SPOT.

4F SPOT to wielofunkcyjna przestrzeń w sercu biznesowego Mokotowa, gdzie zdrowy styl życia, sport i moda grają w jednej drużynie. To klasyczna przestrzeń zakupowa, a także nowoczesny sklep firmowy. Dodatkowo, w 4F SPOT będzie można odebrać i przymierzyć produkty zamówione online, nie tylko ze sklepu 4F, ale także Outhorn i SportStyleStory i MyOutletFactory. Co więcej, wygodne i bezpieczne zakupy umili możliwość zamówienia smacznego śniadania, zdrowego lunchu, czy kawy, zarówno na wynos, jak i z dowozem.

We wszystkich otwartych sklepach i 4F SPOT klienci znajdą najbardziej aktualny asortyment

z kolekcji 4F.