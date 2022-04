Sklepy Go Sport zamknięte. Przez sankcje nie mają jak działać

Efekt wpisania Go Sport na listę sankcyjną jest niemal natychmiastowy. fot. craig whitehead/unsplash









Autor: Puls Biznesu/businessinsider.com.pl

Dodano: 28 kwi 2022 08:30

Na ogłoszonej we wtorek liście polskich sankcji znalazła się sieć Go Sport, należąca do funduszu, który jest w rękach rosyjskich biznesmenów. Na efekt sankcji nie trzeba było długo czekać - podał businessinsider.com.pl za Pulsem Biznesu.