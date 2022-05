Sklepy i punkty usługowe w centrach handlowych zatrudniają ponad 400 tys. pracowników

To najemcy w centrach handlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie.

- Należy upowszechnić realia i szeroko wyjaśnić prawdziwe informacje o tym, kto realnie finansuje branżę, w której działają właściciele i zarządcy centrów handlowych – to najemcy, którzy pokrywają wszystkie koszty, a tym samym ponoszą swoje ryzyko biznesowe i wszystkie ryzyka związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Dotyczy to zarówno kwestii użytkowych – jak obsługa techniczna, ochrona, sprzątanie, marketing przygotowanie i utrzymanie części wspólnych, czyli korytarzy, toalet, ławek czy punktów relaksu – ale także podatków czy ekologii - mówi Zofia Morbiato, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

To najemcy opłacają ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, a nawet budowę i obsługę instalacji fotowoltaicznych czy innych nowatorskich rozwiązań ekologicznych. Co więcej – to najemcy, a nie centra handlowe dają miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób w Polsce. To najemcy finansują i budują wartość centrów handlowych – bo to od atrakcyjności sklepów zależy ruch w galeriach – stwierdza Zofia Morbiato.