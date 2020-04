Sklepy IKEA też ruszają 4 maja. Podczas zakupów będą obowiązywać nowe zasady

Od 4 maja otwartych zostanie ponownie 11 sklepów IKEA w Polsce. Obiekty będą działać w dotychczasowych godzinach.

Podczas zakupów będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa, zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi oraz panującymi w IKEA globalnymi standardami.

- Choć wielu klientów skorzystało w ostatnich tygodniach z możliwości zakupu online poprzez stronę internetową IKEA.pl, to jednak wiemy, że większość z nich z wielką niecierpliwością czekała na wiadomość o ponownym otwarciu sklepów IKEA - mówi Carolina Garcia Gomez, prezeska IKEA Retail Polska i dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju. - Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów zawsze jest dla nas najważniejsze. Dlatego też wszystkie nasze sklepy są bardzo dobrze przygotowane pod względem bezpieczeństwa na przyjęcie klientów. Ponowne uruchomienie sprzedaży stacjonarnej w sklepach IKEA jest również elementem naszej troski o ciągłość biznesu i tym samym utrzymanie stabilizacji życiowej naszych pracowników - dodaje.

Jose Villamil, dyrektor ds. komercyjnych dodaje, że otwierając ponownie swoje sklepy, IKEA chce zrobić to przede wszystkim w sposób odpowiedzialny, aby klienci i pracownicy czuli się bezpiecznie podczas zakupów i pracy. - To właśnie bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. W celu ochrony odwiedzających i zatrudnionych pracowników podjęliśmy wiele różnych działań. W miarę rozwoju sytuacji będziemy nadal śledzić i wdrażać zalecenia oraz wytyczne władz lokalnych. Proces ponownego otwarcia na innych rynkach IKEA pozwala nam na optymizm, ponieważ spotkał się z bardzo przychylnym odbiorem i widzimy, że nasz biznes stopniowo wraca do normy. Planujemy dalsze inwestycje w dotychczasowe miejsca spotkań z klientami w Polsce, jednocześnie koncentrując się na rozwoju naszej internetowej sieci biznesowej i dostaw do domu. Naszym celem jest zapewnienie większej przystępności cenowej, dostępności oraz zrównoważonego rozwoju - wyjaśnia.

IKEA zamknęła dla klientów wszystkie 11 sklepów w Polsce 14 marca br.

- W trakcie zamknięcia sklepów stacjonarnych skupiliśmy całą uwagę na wspieraniu naszych pracowników i społeczności, w których działamy. Staraliśmy się zachować ciągłość działania na tyle, na ile mogliśmy poprzez rozwinięcie naszej działalność online, aby w tym okresie nadal wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Mamy jasno sprecyzowany cel, jakim jest zapewnienie wielu ludziom lepszego codziennego życia dzięki ulepszonym produktom. Ta wizja i nasze wartości nigdy wcześniej nie były tak ważne jak teraz, gdy wiele osób pozostaje w swoich domach. Praca, nauka, bycie razem, zabawa z dziećmi, gotowanie i jedzenie, spanie... wszystkie kluczowe czynności życiowe odbywają się teraz tam, gdzie mieszkamy i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że lepsze życie zaczyna się właśnie w naszym domu! – wyjaśnia Jose Villamil.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uruchomionych zostało sześć nowych Punktów Odbioru Zamówień IKEA.