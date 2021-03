Sklepy internetowe ruszyły z inwestycjami

“Kup dziś, zapłać za miesiąc” - do niedawna taka opcja była dostępna głównie dla kupujących w tradycyjnych sklepach należących do dużych sieci. Uruchomienie jej w sklepach internetowych przez długi czas wykraczało poza sferę możliwości pojedynczych sprzedawców.

W styczniu rozwiązanie PayPo umożliwiające dokonywanie w sieci płatności odroczonych w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zakupu lub rozłożenie ich na raty zostało dodane do zestawu narzędzi Shoper Płatności dostępnych dla kilkunastu tysięcy sprzedawców działających na tej platformie sklepów internetowych. Z czasem staną się więc dostępne dla milionów ich klientów. Jak wynika bowiem z opublikowanego niedawno raportu “Nowy świat e-commerce”, najpopularniejszą obecnie inwestycją w sklep wśród sprzedawców korzystających z oprogramowania Shoper, są właśnie nowe formy płatności.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Praktycznie co kilka miesięcy zarówno na naszej platformie jak i w całej branży e-commerce pojawiają się innowacje. Pojedynczo żadna z nich nie robi może rewolucji, ale w miarę jak korzysta z nich coraz więcej sklepów - zmieniają się doświadczenia zakupowe klientów. Dlatego kupowanie w sieci jest dziś zupełnie inne niż 10 czy nawet 5 lat temu. To też jeden z powodów, dla których - jak pokazują nasze dane - klienci, którzy pojawili się w naszych sklepach w czasie pierwszej fali pandemii, zostają na stałe. Przekonali się, że w sieci, mogą kupić więcej, a do tego łatwiej i szybciej niż im się dotąd wydawało - mówi Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Jak w ostatnich latach poprawiły się możliwości kupowania online?

- inteligentne kampanie reklamowe: sprawiają, że produkt sam znajduje klienta - na podstawie historii wyszukiwań i odwiedzonych stron wyświetlają mu odpowiednie propozycje;

- kupowanie mobilne: dawniej sklepy sporadycznie miały responsywną stronę; obecnie to norma, a wiele z nich posiada też aplikacje, dzięki którym cały proces zakupowy zoptymalizowany został pod smartfony;

- wiele opcji dostawy: standardem stało się kilku dostawców do wyboru, plus odbiór w sklepie stacjonarnym, kiosku lub paczkomacie - większa konkurencja w tym obszarze sprzyja skracaniu się czasu dostawy; niektórzy dowożą już tego samego dnia;