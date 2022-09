Sklepy Komfort S.A. urządzają dom w nowej kampanii

Sklepy Komfort posiadają w swojej ofercie produkty z asortymentu: łazienek, kuchni, podłóg, dywanów, drzwi, mebli, oświetlenia i dekoracji. Dodatkowo oferta jest wzbogacona o usługi projektowania, pomiaru, transportu i montażu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowa kampania jest skierowana do osób planujących wyremontować swoje mieszkanie lub dom.

W mediaplanach kampanii telewizyjnej wykorzystane będą 8-sekundowe billboardy sponsorskie. W przypadku równoległej kampanii w internecie zastosowane będą formy 6 i 15 sekundowe.

Realizując najnowszą kampanię chcieliśmy pokazać naszym klientom, że obecny KOMFORT to coś zdecydowanie więcej niż świetne podłogi, w których jesteśmy liderem rynku. Współczesny KOMFORT to kompletny proces zakupowy, doradczy i usługowy. Osadzenie fabuły reklamy w przestrzeni łazienki czy kuchni było w pełni zamierzone. Te kategorie są nadal rozwijane i część naszych klientów nadal nie wie, jak szeroki asortyment w ich obrębie posiadamy. Pragniemy, by klienci czuli się u nas naprawdę komfortowo, a Sklepy KOMFORT stały się synonimem naszego hasła „Urządzamy dom od A do Z - mówi Beata Dąbrowska dyrektor marketingu w SKLEPY KOMFORT S.A.