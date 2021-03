Sklepy meblowe Agata zamknięte, ale zakupy można robić

Dawkę wnętrzarskich inspiracji i szeroką ofertę produktową zapewnia niezmiennie sklep internetowy marki dostępny na www. Korzystając z tej opcji zakupu, klienci mogą zamówić dostawę produktów do domu lub też skorzystać z możliwości odbioru osobistego towarów w magazynie każdego z salonów. Szeroką ofertę sklepu online stanowią meble do aranżacji pokoju dziennego, sypialni, jadalni, kuchni czy też kolekcje do pokoju dziecięcego. Ponadto w asortymencie znajduje się również szeroki wybór lamp i dywanów, dekoracji oraz akcesoriów do kuchni, jadalni czy łazienki.

Zakupy zdalne w salonie stacjonarnym

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mimo chwilowego wyłączenia sklepów z działalności, salony Agata otworzyły również możliwość skorzystania z oferty obiektów stacjonarnych, za sprawą wideo rozmów z konsultantami dostępnymi w salonie, którzy w prosty sposób przeprowadzą Klientów przez proces zakupu interesującego asortymentu. Kupujący mogą wybrać doradców spośród kilkunastu kategorii produktów. Podobnie zakupów dokonywać można także, podejmując rozmowę telefoniczną z konsultantami sieci Agata.

Wygodny odbiór towarów

Magazyny salonów Agata pracują w normalnym trybie, co oznacza, że klienci na bieżąco mogą dokonywać odbioru towarów zakupionych w każdej z dostępnych zdalnie form. Wszystkie magazyny czynne są w standardowych godzinach funkcjonowania salonów.

- Podejmowane przez nas działania są odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, którym w sytuacji zamknięcia obiektów handlowych, chcieliśmy umożliwić odbiór wcześniej dokonanych zakupów, a także zapewnić stały dostęp do oferty marki. Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na stosowanie się do zasad sanitarnych podczas odbioru zamówień. Po wejściu do magazynu Agata obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób. Zachęcamy też do płatności bezgotówkowych, kartą lub przelewem - przekazują przedstawiciele firmy.

Marka Agata na bieżąco monitoruje dalszy rozwój sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w Polsce i najszybciej jak to możliwe, będzie informować o kolejnych podejmowanych krokach.