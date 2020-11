Sklepy meblowe czekają na decyzję o otwarciu

Apelując do rządu o możliwość ponownego otwarcia sklepów, sieci meblowe zaproponowały, by podwyższyć limit do 1 osoby na 20 m kw. (to bardziej restrykcyjne rozwiązanie niż obowiązuję np. w kościołach, gdzie ten limit to 1 osoba na 15 m kw). Wciąż jednak nie mogą doczekać się decyzji — mogą handlować tylko w sieci.