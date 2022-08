Sklepy sieci Biedronka będą czynne w niedziele

Od 2018 roku w Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę była nowelizowana, ponieważ sklepy próbowały obejść zakaz.

Portugalska sieć Biedronka ma otwierać swoje sklepy w niedziele już od 7 sierpnia pod przykrywką świadczenia usług medycznych lub wypożyczania książek.

Pracownicy nie chcą zgodzić się na pracę w niedziele, a związkowcy nie wykluczają protestów.

W 2018 roku wprowadzony został w Polsce zakaz handlu w niedziele. Szybko pojawiać zaczęły się pomysły właścicieli sklepów na to, by w jakiś sposób obejść wprowadzony w 2018 roku zakaz. Znane są przypadki sklepów-dworców autobusowych, sklepów-czytelni czy sklepów-wypożyczalni sprzętu sportowego.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1 tys. zł do 100 tys. zł kary. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę, była już nowelizowana, ponieważ niektóre sieci otwierały markety, jako placówki pocztowe. W połowie lipca 2021 roku Biedronka ogłosiła, że ponad 50 sklepów sieci podpisało umowę z Pocztą Polską. Kilka dni później media obiegła informacja, że liczba ta wzrosła już do 240 placówek i ciągle rośnie. Pracownicy zaczęli się buntować, brali zwolnienia lekarskie lub zwalniali się z pracy.

Sprawa na jakiś czas ucichła, jednak teraz wróciła i jeszcze w sierpniu 2022 roku sklepy sieci Biedronka, których właścicielem jest Jeronimo Martins Polska SA., będą czynne w niedziele.

Mamy informacje, że jest to już przesądzone. Pracownicy i kierownicy sklepów do nas dzwonią i przekazują nam informacje, które otrzymują za pomocą SMS-ów lub drogą mailowej poczty służbowej. Dostali wytyczne , że mają planować ludzi do pracy na pierwszą niedzielę sierpnia – powiedział w rozmowie na antenie Radia Poznań przewodniczący zakładowej Solidarności Piotr Adamczak.

Piotr Adamczak poinformował, że kierownicy sklepów otrzymali już informacje o rozplanowaniu grafików pracowników z uwzględnieniem pierwszej niedzieli sierpnia. Sklepy mają działać jako punkty medyczne lub czytelnie. W sklepach mają pojawić się regały z książkami. Jak wyjaśniają pracownicy sieci Biedronka klient wchodząc będzie brał książkę, a kaucja za egzemplarz zostanie mu doliczona do zakupów. Dostanie też voucher na tę kwotę, który będzie mógł sobie wykorzystać przy następnych zakupach.

Pracownicy Biedronki nie będą mieli dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedzielę. W ramach rekompensaty będą mogli jedynie odebrać sobie jeden wolny dzień w tygodniu. Związkowcy nie wykluczają protestów, podobnych do tych jakie miały miejsce pod sklepami innych sieci handlowych.

Pracownicy Biedronki argumentują swój sprzeciw m.in. tym, że duża część osób zatrudnionych w sklepach to matki samotnie wychowujące dzieci. W niedzielę musiałyby do dziecka wynająć opiekunkę, a nie każdą kobietę na to stać. Drugim uzasadnieniem jest brak odpowiedniej liczby etatów, a zatrudnieni skarżą się na ponadnormatywne obciążenie obowiązkami w trakcie jednej zmiany, spowodowane brakiem dostatecznej obsady.