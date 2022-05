Sklepy stacjonarne nie znikną. Oto najbardziej atrakcyjne lokalizacje

Nowy Jork, Paryż i Londyn to najatrakcyjniejsze miasta dla retailu. Nowe możliwości na otwarcie luksusowych sklepów czekają także na Bliskim Wschodzie i w Azji. Chiny stale atrakcyjne dla marek luksusowych.

Detaliści, którym udało się utrzymać wzrost w czasie pandemii, bedą napędzać przyszły popyt.

Rok 2022 jest to dobry czas na ekspansję i szukanie nowych lokalizacji.

Nowy Jork, Paryż i Londyn wciąż atrakcyjne

Chociaż pandemia Covid-19 przyspieszyła rozwój rynku e-commerce, fizyczna sprzedaż detaliczna pozostaje wciąż istotnym elementem strategii marek.

Nowy Jork, Paryż i Londyn utrzymują swoją pozycję jako atrakcyjne lokalizacje handlowe. Według rankingu Savills Retailer Attractiveness City, miasta te powrócą na ścieżkę wzrostową szybciej niż inne lokalizacje.

– Wszystkie te miasta czerpią korzyści z zamożnych rynków krajowych i już wykazały się znacznie wyższym poziomem odporności w ciągu ostatnich 18 miesięcy – mówi Marie Hackey, dyrektor ds. badań detalicznych w Savills.

Na pierwszym miejscu rankingu uplasował się Nowy Jork, który jak zauważa ekspertka, ucierpiał stosunkowo niewiele podczas pandemii w porównaniu do innych lokalizacji dzięki silnemu krajowemu rynkowi turystycznego. Z kolei w Paryżu - zajmującym drugie miejsce - penetracja e-commerce była mniejsza niż gdzie indziej, co pozwoliło francuskiej stolicy skierować ruch konsumentów do luksusowych sklepów stacjonarnych. Z kolei lokalizacje uzależnione w większym stopniu od turystyki przyjazdowej, takie jak Hong Kong, mogą potrzebować więcej czasu na odbudowę handlowego ożywienia.

Bliski Wschód i Azja na celowniku luksusowych marek

Eksperci Savills wskazują także na nowe możliwości dla sprzedawców detalicznych, jakie otworzyły się na wschodzących rynkach wschodnich, wymieniając Bliski Wschód i Azję. Zmiana polityki lokalnych władz w Dubaju spowodowała, że wiele międzynarodowych marek chce odzyskać pełną kontrolę nad swoimi sklepami, które do tej pory działały jako franczyzny. Oprócz Dubaju, oczy detalistów zwracają się również w kierunku Kairu w Egipcie, Arabii Saudyjskiej czy Bahrajnu.

Stale atrakcyjnym rynkiem dla luksusowych marek są Chiny.

– Rygorystyczna polityka powstrzymywania Covid-19 w Chinach napędzała turystykę krajową i pojawianie się w następstwie nowych hotspotów handlowych. Marki luksusowe pójdą w ślady czołowych deweloperów, którzy rozwijają się m.in. w Chengdu, Hangzhou, Kunming i Ningbo – wymienia Nick Bradstreet, dyrektor ds. handlu detalicznego w Savills Asia.

Lokalizacją o największym potencjale w Chinach jest natomiast Hainan, gdzie w roku 2025 cała wyspa ma się zamienić w strefę bezcłową.

Dobry czas na ekspansję fizyczną

Pandemia ostro obeszła się z wieloma branżami, ale kiedy jedne marki walczyły o utrzymanie, inne radziły sobie świetnie. Na covid odporne okazały się być sektory athleisure, artykułów gospodarstwa domowego, wellness, jedzenia i napojów oraz pojazdów elektrycznych.

Jak zaznacza Sam Foyle, współszef zespołu Savills Prime Global Retail, teraz jest czas dla tych marek na ekspansję i pozyskanie nowych lokalizacji. – W związku ze zmianą stawek czynszów na niektórych rynkach i dostępnością lokali w świetnych lokalizacjach po znacznie niższych cenach najmu niż w 2019 roku, teraz jest odpowiedni czas na pozyskiwanie nowych lokalizacji i zwiększenie fizycznego zasięgu – przekonuje ekspert.

Klimat rynkowy sprzyja także przenoszeniu istniejących sklepów do większych lokali w lepszych lokalizacjach, a także, jak mówi Foyle, możliwości debiutu nowych podmiotów na rynku dóbr luksusowych.

Stacjonarne sklepy w natarciu, ale inaczej

Jeszcze przed pandemią wiele mówiło się o ewolucji roli sklepów stacjonarnych. Pandemia w tym wypadku stała się akceleratorem tych zmian, uwypuklając potrzebę kontaktu marek z klientami i interakcji międzyludzkich. Sklepy stacjonarne w dzisiejszych zidigitalizowanych czasach to miejsca, które oferują nie tylko towary, ale również wypoczynek i rozrywkę.

Co ciekawe, powyższy trend wpłynął również na zachowania i decyzje marek, które ze względu na profil swojej działalności nie potrzebują de facto działać w tradycyjnych stacjonarnych lokalizacjach, jak chociażby Netflix. Streamingowy gigant zdecydował się na otwarcie pierwszego fizycznego sklepu w Tokio jeszcze w tym roku.

Na podstawie artykułu "International brands to continue betting on physical retail to drive sales in resilient destination cities", Marie Hickey, Sam Foyle, Savills.com