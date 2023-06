Nie pokazuje się w mediach, nie widać go na ściankach z celebrytami czy politykami i przez długi czas trzymał się z dala od wielkich miast i konkurowania tam z innymi sieciami. Teraz Dino zdaje się zmieniać strategię.

Tomasz Biernacki, właściciel sieci sklepów Dino, jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci w polskim biznesie.

Biznesmen z Krotoszyna zbudował sieć sklepów, która wartością przewyższa już dziś takich gigantów jak Allegro, PZU czy Bank PKO BP - czytamy na wyborcza.biz.

W ostatnim roku kurs akcji Dino podskoczył o ok. 60 proc.

Dziś Dino jest drugą co do wielkości spółką na warszawskiej GPW, ustępują tylko Orlenowi, ale już za nim jest bank PKO BP, Allegro, PZU, KGHM, mBank czy Pepco.

Klienci mają do dyspozycji 2200 sklepów Dino w Polsce, z których aż 54 otwarto w pierwszym kwartale tego roku. I dzieje się to w czasie, kiedy w nieodległej przeszłości z Polski wyprowadziło się Tesco, Piotr i Paweł sprzedaje swoje sklepy, a innym nie udaje się ratować i zamykają kasy na zawsze.

Sklepy Dino można zobaczyć wszędzie "po drodze", poza wielkimi ośrodkami, za to w udanych lokalizacjach na prowincji. Od jakiegoś czasu zaczyna wchodzć do większych miast, co oznacza w krótkim czasie konieczność zmierzenia się z konkurencją, która często nie widziała potencjału tam, gdzie Dino osiągnęło sukces. Liczba i szybkość inwestowania w nowe lokalizacje, docieranie tam, gdzie inni nie mogli, lub nie widzieli sensu, różnorodność asortymentu i dodatkowy zmysł inwestycyjny - to nie tylko pozwoliło sieci przetrwać pandemię, kryzys wojenny i inflację, ale wręcz dowiodło umiejętność wygrywania z czasem i przeciwnościami rynku. Jeśli w tej strategii kryje się jeszcze coś, co zobaczymy dopiero w dużych miastach, Biedronka, Lidl i inne sieci mają się czego obawiać.

O samym Biernackim wszyscy właściwie piszą wciąż to samo: nie ma go w mediach, nie wiadomo, jak wygląda, nie udziela wywiadów. niektórzy mówią o nim człowiek-widmo. Kończący w tym roku pięćdziesiąt lat biznesmen jest drugi na liście najbogatszych Polaków 2022 Forbesa z majątkiem bliskim 20 mld zł.

Na początku lat 90. założył z bratem Zakład Przemysłu Mięsnego „Biernacki", a w 1999 roku otworzył swój pierwszy sklep Dino. Po latach prowadzenia lokalnej sieci firmę wsparł fundusz inwestycyjny Enterprise Investors - za 49 proc. udziałów zapłacił 200 mln zł.

Dziś, według wyceny na GPW, Dino Polska, jest warte 45,67 miliarda złotych.

