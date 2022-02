Sklepy Żabka mają nowy pomysł. Połączą siły z największą siecią klubów fitness w Polsce

Klub fitness Zdrofit Bemowo w Warszawie to pierwszy obiekt sportowy w Polsce, w którym uruchomiona została bezobsługowa Żabka Nano. Klienci klubu będą mogli zakupić zdrowe napoje i przekąski na terenie obiektu – bez kas, kolejek i gotówki. To pilotażowa współpraca największej sieci fitness w Polsce z największą siecią sklepów autonomicznych w Europie.

Zdrofit to pierwszy w Polsce obiekt sportowy z bezobsługowym sklepem Żabka Nano.

Asortyment w Żabce Nano to około 300 produktów oraz artykuły spółki Maczfit.

Żabka Nano w klubie fitness Zdrofit jest bezobsługowa. Wykorzystuje metodę autoryzacji i płatności za zakupy. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala.

– Rozwijając sieć klubów fitness Zdrofit, stawiamy na nowoczesną infrastrukturę i innowacyjne rozwiązania, dlatego cieszymy się, że Zdrofit to pierwszy w Polsce obiekt sportowy z bezobsługowym sklepem Żabka Nano. W ramach pilotażu nasz klub na warszawskim Bemowie wzbogaci się o praktyczne rozwiązanie, ułatwiające użytkownikom dostęp do zdrowych przekąsek, napoi oraz artykułów pierwszej potrzeby. Jestem przekonany, że klienci naszego klubu docenią nowe udogodnienie, zapewniające szybki i łatwy dostęp do oferty Żabki Nano – mówi Tomasz Groń, dyrektor zarządzający Benefit Systems Oddział Fitness, spółki będącej właścicielem sieci fitness Zdrofit.

- Istotnym argumentem przy podejmowaniu decyzji o współpracy z Żabką Nano była dla nas również neutralność klimatyczna sklepu, który do działania wykorzystuje wyłącznie ekwiwalent zielonej energii. Jako spółka kierująca się ideą zrównoważonego rozwoju i należąca do ruchu B Corp, doceniamy takie inicjatywy – dodaje Tomasz Groń.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co można kupić w Żabce w klubie Zdrofit

Asortyment w Żabce Nano dostępnej w klubie fitness Zdrofit liczy około 300 produktów. Klienci mogą wybierać spośród przekąsek, dań gotowych i napoi.

W ofercie placówki znalazły się m.in. produkty marek własnych Żabki, m.in. dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.

Dostępne będą również produkty z portfolio wchodzącej w skład Grupy Żabka spółki Maczfit, tj. obiady, sałatki i desery, które stanowią zdrową i smaczną alternatywę dla kantyn i restauracji fast food.

Jak zrobić zakupy w Żabce Nano