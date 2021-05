Skutki pandemii na rynku handlowym - jak zmienić je w realną wartość?

W CREAM Property Advisors mamy ciągły kontakt z właścicielami i najemcami obiektów handlowych, a zarządzając zróżnicowanym portfelem, obserwujemy i analizujemy skutki wprowadzanych lockdownów. Te najbardziej widoczne - i jednocześnie wymagające najwięcej pracy - eksperci wymieniają poniżej. Jak informują, do poprawy tej sytuacji nie wystarczy odbudowa wyników sprzed pandemii, nie wystarczy też dotychczasowy model zarządzania. - Rok 2021 to kluczowy rok zmian strategicznych na rynku. Nie możemy zmarnować szans, które pojawiły się w czasie kryzysu wywołanego COVID-19, dlatego od marca 2020 roku rozszerzyliśmy działalność o kilka nowych obszarów, jak również wzmocniliśmy zespół w grupie CREAM Property Advisors o 15 ekspertów z różnych dziedzin rynku. My pytamy właścicieli centrów handlowych: jakie cele postawiłeś swojemu zarządcy? Jakie zespołowi marketingowemu? Co obniża wartość twojej nieruchomości pośrednio i bezpośrednio? Jak to zmienić? Od lat dostrzegamy ogromną potrzebę strategicznego podejścia do zarządzania projektami. Od lat przekonujemy branżę, że tylko właściwe podejście do strategii centrum handlowego i wzmacniania jego wartości ma sens i w przyszłości przyniesie poprawę. Promujemy aktywne podejście, realną zmianę, a nie dotychczasowe utrzymywanie statusu quo - podkreśla zespół Cream.

Skutki wprowadzanych lockdownów dla branży centrów handlowych: