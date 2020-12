Sky Tower i Arkady Wrocławskie kuszą najemców

Pomimo pandemii rośnie zainteresowanie powierzchnią handlową Arkad Wrocławskich i Sky Tower. W samej końcówce 2020 roku dział komercjalizacji spółki Develia S.A, do której należą obiekty, podpisał cztery nowe umowy najmu i jedną typu renewal. Z początkiem grudnia zmienił się również operator spożywczy w Sky Tower.

28 listopada w Arkadach Wrocławskich na nowo otwarty został autorski butik Dominika Młyńczak Made in Wrocław (poprzednio Ottaviano Dominika Młyńczak). W ofercie sklepu, który zajmuje powierzchnię 68 mkw. i znajduje się na parterze centrum, można znaleźć odzież wierzchnią, sukienki, kombinezony czy spódnice zaprojektowane przez wrocławiankę - Dominikę Młyńczak. Kategorię fashion już niebawem uzupełni znana wszystkim marka Sinsay, oferująca ubrania dla całej rodziny w atrakcyjnych cenach. Otwarcie lokalu o powierzchni 913 mkw. zaplanowane jest na koniec stycznia 2021 roku. Trzecim najemcą, który wkrótce zadebiutuje we wrocławskiej galerii, jest Akademia Driftingu Crazy Carts. Tor z elektrycznymi gokartami do jazdy w poślizgu będzie funkcjonował na poziomie 1 i zostanie ulokowany na 503 mkw.

Zmiany zaszły również w Sky Tower. 2 grudnia funkcjonujący w budynku supermarket Piotr i Paweł rozpoczął działalność pod szyldem Eurospar. Na tym samym poziomie tuż przed Nowym Rokiem otwarty zostanie odział spółki Personal Legal Service, zajmującej się legalizacją pobytu i pracy na terenie Polski. Z kolei na przedłużenie umowy najmu do 2027 roku zdecydowała się Klinika Okulistyczna Optegra, zajmującą lokal o powierzchni 662 mkw. na poziomie +2.

- Dobra i dynamiczna końcówka roku to efekt ciężkiej pracy całego zespołu. Do każdej umowy podchodzimy indywidualnie, a z naszymi partnerami staramy się budować długotrwałe relacje oparte na pełnym zrozumieniu celów biznesowych każdej ze stron. Cieszymy się, że w tym trudnym czasie podpisujemy kolejne umowy najmu na mocno nasyconym powierzchnią handlową wrocławskim rynku – mówi Piotr Pirogowicz, Dyrektor Zarządzający Obiektami Komercyjnymi w Develia S.A.