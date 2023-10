Euro Spar wraca w nowej odsłonie - z nowoczesnym wyglądem i zupełnie nową strefą w Sky Tower we Wrocławiu.

Euro Spar ma nowy sklep we Wrocławiu.

Sky Tower we Wrocławiu prezentuje nowy punkt w odświeżonym wydaniu.

Zupełnie nowa strefa foodcourt to miejsce, w którym klienci Euro Spar w Sky Tower mogą odpocząć od zakupów, zjeść świeżo przygotowane kanapki, wytrawne i słodkie wypieki, a także napić się świeżo parzonej kawy. Oprócz tego odświeżono i zmodernizowano strefę samoobsługową,w której za zakupy można płacić zarówno gotówką jak i kartą.

Galeria Sky Tower wchodzi w skład jedynego w Polsce kompleksu łączącego funkcję handlową, usługową, biurową i mieszkalną. Sky Tower jest jednocześnie najwyższym budynkiem we Wrocławiu. Na 49. Piętrze znajduje się taras widokowy, który umożliwia podziwianie panoramy stolicy Dolnego Śląska z wysokości 200 metrów.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.

