Słabną nastroje konsumenckie Polaków

15,6% to inflacja, z którą Polacy mierzyli się w czerwcu tego roku. Jest to rekordowy wynik od 25 lat, co daje się odczuć w portfelach konsumentów. Nastroje nie są najlepsze, o czym świadczą m.in. niski wskaźnik ufności konsumenckiej czy liczne badania, w których Polacy deklarują spadek jakości życia, wprowadzenie zasady „less is more” lub przesuwanie zakupów w czasie, czy po prostu postawienie na skromniejszy tryb życia.

15,6% - dokładnie tyle wyniosła inflacja w czerwcu 2022 r. Jest to rekordowy wynik od 25 lat. W związku z tym nawet 41% Polaków planuje zmienić swój styl życia na skromniejszy, a już teraz 64% gospodarstw domowych zauważa pogorszenie jakości swojego życia – w porównaniu z 2021 r.

GUS odnotował w czerwcu pogorszenie się nastrojów konsumenckich, o czym świadczy bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, który spadł do poziomu -43,8 pkt., gdzie jeszcze miesiąc temu był o 5,4 p.p. wyższy.

W drugim kwartale 2022 r. dostrzec można lekki wzrost skłonności kredytowej Polaków na zakup samochodu, aktualnie nawet 74% kupujących auto skorzystałoby z zewnętrznego finansowania. Rok temu było to blisko 79%.

Z badania Strategy& (jednostka PwC): skromniej i mniej, czyli życie polskiego konsumenta wynika, że nawet 41% Polaków szacuje, że styl ich życia stanie się skromniejszy. Jeszcze dalej idące wnioski przynosi raport Związku Przedsiębiorstw Finansowych, z którego dowiadujemy się, że w drugim kwartale 2022 nawet o 64% więcej polskich gospodarstw domowych w stosunku do analogicznego okresu z 2021 r., zauważyło pogorszenie jakości swojego życia.

- Z pewnością jest to niepokojący trend. Przez spadek jakości życia można rozumieć ograniczenie lub wykluczenie szeregu dóbr konsumenckich – w tym tych związanych z rozwojem, edukacją, czy nawet dobrami stałymi, wśród których można wyszczególnić dom/mieszkanie, remont, samochód. Taka sytuacja w dłuższej perspektywie może się pogłębiać, a to za sprawą wysokiej inflacji, zbliżającej się do 16% czy też trudnej sytuacji geopolitycznej – mówi Nuno de Oliveira, Prezes Cofidis Polska.

W trudnej sytuacji znalazły się osoby posiadające kredyt hipoteczny. W ciągu ostatnich miesięcy stopy procentowe były podnoszone już dziesięciokrotnie. Jeszcze w październiku 2021 r. były one na poziomie 0,1%. Na początku lipca 2022 r. osiągnęły poziom 6,5%. W dużym skrócie oznacza to duży wzrost – od kilkudziesięciu do kilkuset złotych – kwoty rat kredytów.

