Sławomir Łoboda na EEC Online: Potrzebujemy przewidywalności ustawodawczej oraz wsparcia płynnościowego

Wiceprezes Sławomir Łoboda podkreślił podczas debaty „Razem bronimy gospodarki”, że najemcy galerii handlowych i wynajmujący wciąż starają się wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie.

- Nastąpiła tak drastyczna zmiana warunków umowy, że powinien nastąpić reset prawny, czyli ustalenie nowych warunków i uelastycznienie ich. Każdy musi przeprowadzić swoją turę negocjacji, ponieważ wydaje się, że nie uda się znaleźć jednego systemowego rozwiązania - tłumaczy Sławomir Łoboda.

Zdaniem wiceprezesa LPP udało się to jedynie w tarczy 1.0 w postaci artykułu 15ze.

– Przepis miał podwójną funkcję. Z jednej strony zalegalizował fakt, że w przypadku, gdy się nie świadczy usług, to czynsz nie jest płacony. Zapomina się o jego roli ochronnej wobec galerii handlowych. Gdyby nie ta regulacja, to można by było sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, w której najemcy wystąpiliby do właścicieli z roszczeniami odszkodowawczymi, mimo że zamknięcie galerii handlowych nie było winą ich właścicieli. Jednak brak tego artykułu być może uruchomiłby takie żądania – uważa Sławomir Łoboda.

Dodaje, że dzisiaj po otwarciu centrów handlowych prowadzone są indywidualne negocjacje i tak to powinno się odbywać, bo na tym polega gospodarka rynkowa.

LPP w swojej „walce o życie”, czyli zapewnieniu spółce płynności, zatrzymała lub zmieniła wiele procesów.

- Musieliśmy w bardzo krótkim czasie uczynić firmę wydajną, czyli zatrzymać i zgromadzić jak najwięcej pieniędzy, żeby spółka miała płynność. W drugim aspekcie zmienialiśmy i adaptowaliśmy organizację do wyzwań, które przyjdą za chwilę – wylicza Sławomir Łoboda.

Po zamknięciu sklepów firma skierowała wszystkie siły na rozwój sprzedaży internetowej.

- Nasze centrum dystrybucyjne, które służyło do zatowarowania sklepów stacjonarnych musieliśmy przystosować w ciągu zaledwie miesiąca do zupełnie innego modelu zamówień – wyjaśnia wiceprezes LPP.

Podkreśla jednocześnie, że firma jest w trakcie analizy na temat tego jak w przyszłości będą funkcjonowały centra handlowe. To duża niewiadoma.

- Czeka nas bardzo trudny czas i my – przedsiębiorcy musimy przystosować nasze organizacje do nowego modelu funkcjonowania w przyszłości. Nie wiemy jak on będzie wyglądał. Na pewno będzie bardziej oparty o Internet. Musi też zapewnić efektywność, ponieważ bez niej nikt nie przeżyje tego kryzysu – uważa Sławomir Łoboda.

