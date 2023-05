Ukraińska marka słodyczy, która w Polsce obecna jest od 2019 roku otworzyła swój autorski sklep w galerii Westfield Mokotów. To pierwszy firmowy lokal marki w Polsce.

Ukraińska marka słodyczy Bob Snail, czyli po prostu Ślimak Bob otworzyła pod koniec kwietnia swój pierwszy firmowy sklep w Polsce.

Zdrowe wegańskie słodkości bez dodatku cukru, barwników i konserwantów można kupić w galerii Westfield Mokotów.

Jak przypomina Business Insider, marka Bob Snail jest obecna na polskim rynku od 2019 roku. Do tej pory jednak jej produkty można było kupić w wybranych sieciach handlowych. Wraz z końcem kwietnia się to zmieniło, kiedy Ślimak Bob zawitał do warszawskiej galerii Westfield Mokotów. To właśnie tutaj otwarty został pierwszy autorski sklep spod szyldu Bob Snail.

Pierwszy autorski sklep Bob Snail znajduje się na poziome 0 Westfield Arkadii, na przeciwko sklepu H&M.

Bob Snail ma w swojej ofercie słodycze, które w składzie nie maję cukru, barwników ani konserwantów. W asortymencie zajdziemy owocowe rollsy, naturalne galaretki, smoothies i puree, a także zdrowe, czekoladowe cukierki.

