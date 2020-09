Słodki najemca w Sky Tower. Cukiernia Karpicko wchodzi do wrocławskiego wysokościowca

Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc we Wrocławiu wzbogaciło swoją ofertę gastronomiczną. Do grona najemców Sky Tower oficjalnie dołączyła marka o 30-letniej tradycji, kawiarnia Karpicko.

W nowo otwartej kawiarni odwiedzający mają możliwość skosztowania smakołyków z różnorodnego menu. W bogatym asortymencie cukierniczym Karpicko znajdują się: tartaletki, makaroniki, praliny, wegańskie przysmaki czy tzw. naked cakes, czyli ciasta inspirowane naturą. Serwowane są tu również wyśmienita kawa i napoje.



Lokal wielkopolskiej marki w Sky Tower, jak przekonują jego przedstawiciele, nie jest jedynie punktem gastronomicznym, ale także miejscem, w którym przyszli nowożeńcy dopracują szczegóły przyjęć weselnych.



- Kawiarnia Karpicko, która powstała w przestrzeni kompleksu, jest stworzona z myślą nie tylko o klientach, gościach i pracownikach budynku. Zależy nam na zorganizowaniu otoczenia przyjaznego również młodym parom oraz wedding plannerom. Chcemy udostępnić im kameralną przestrzeń, w której zaplanują swój najważniejszy dzień oraz będą mogli wziąć udział w cyklicznych degustacjach wypieków oraz słodkich stołów przygotowywanych przez naszych specjalistów z dziedziny cukiernictwa – dodaje Anna Czelewska, Manager Karpicko.



Karpicko to rodzinna firma, której początki sięgają 1990 roku. Wnętrze w Sky Tower zaaranżowano przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów, takich jak drewno, kamień, metal i naturalne tkaniny. Kolorystyka natomiast nawiązuje do tonacji wykorzystywanej w pozostałych punktach Karpicko i słodkości kreowanych w pracowniach.



- Bardzo cieszymy się mogąc powitać w gronie naszych najemców markę Karpicko. Jesteśmy pewni, że wieloletnia obecność na rynku, przywiązanie do tradycji, a przede wszystkim menu, które tworzą najlepszej jakości produkty zapewnią nam wspólny sukces. Wierzymy w owocną współpracę – mówi Jagoda Najwer, odpowiedzialna za marketing Sky Tower.