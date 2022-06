Ślubny weekend w Zielonych Arkadach w Bydgoszczy

Targi ślubne to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać oferty firm, ale nie tylko. Zawsze warto poznać osobiście fotografa czy animatora, aby podjąć właściwą decyzję w kwestii partnera do organizacji tak ważnej uroczystości. Warto przyjść, aby się zainspirować, poznać ludzi z branży lub znaleźć najlepszą ofertę.

- Z pewnością warto zapoznać się z ofertą fotograficzną i cukierniczą. Będzie można porozmawiać z wedding plannerką oraz obejrzeć dekoracje weselne. A to tylko niektórzy z naszych wystawców. Będzie na pewno ciekawie – zapewnia dyrektorka Zielonych Arkad, Ewa Krassowska.

Swoje usługi zaprezentują również m.in. szkoła tańca oraz salony samochodowe oferujące auta na specjalne okazje.

Podczas wydarzenia na uczestników czeka konkurs.

W trakcie imprezy dostępne będą kupony, na których wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania, wrzucić je do urny i czekać na decyzję jury. Wygrają 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi. Do wygrania - 1 bon o wartości 1000 zł oraz 2 bony o wartości 500 zł do wykorzystania w salonie Itaka w Zielonych Arkadach.

Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 26 czerwca o godzinie 19:00, a odbiór nagrody możliwy będzie osobiście podczas finału lub w salonie Itaka po zakończeniu targów.