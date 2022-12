Francuski dom mody Alexandre.J wprowadził we współpracy z domem handlowym Harrods na rynek swoją najnowszą linię The Art Nouveau Collection.

Wprowadzono ekskluzywną gamę pięciu zapachów sprzedawanych wyłącznie w sklepie Harrods w Londynie.

Ten najstarszy luksusowy sklep na świecie, założony ponad 170 lat temu, ma Royal Warrant of Appointment brytyjskiej rodziny królewskiej.

Kolekcja zapachów dla najsłynniejszego i najstarszego domu handlowego na świecie podbiła już serca wielu "nosów".

Kolekcja Art Nouveau, powstała we współpracy projektanta Alexandre.J i domu handlowego Harrods zawiera pięć zapachów inspirowanych stylem art noveau, w którym utrzymane jest wnętrze luksusowego sklepu. Ten najstarszy na świecie dom handlowy jest znany między innymi z tego, że należał przez wiele lat do rodziny al Fayedów; Dodi al Fayed był partnerem Księżnej Diany. Harrods do dzisiaj ma Royal Warrant of Appointment brytyjskiej rodziny królewskiej, co oznacza, że jest regularnym dostawcą niezbędnych dla jej członków dóbr.

W kolekcji znalazły się kompozycje: Black Beetle, Majestic Nard, Ode to Rose, Oriental Enigma i Imperial Peacock. Francuska projektantka Lola Mercier pracowała nad wzorami na szkle secesyjnych butelek, które są również przedstawione na zewnętrznych pudełkach.Wszystkie zapachy z kolekcji Alexandre.J Art Nouveau są dostępne we flakonach o pojemności 100 ml w cenie 299 EUR, wyłącznie w sklepie Harrods i w sklepie internetowym twórcy.

