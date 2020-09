Śmiały projekt Echo Investment na Kabatach. Do mieszkania, pracy i rozrywki

Otwarty, zielony, zachęcający do społecznych interakcji, skupiony wokół nowego parku i miejskiego placu – Echo Investment zaprezentowało koncepcję miastotwórczego i wielofunkcyjnego projektu, który może powstać tuż przy stacji metra Kabaty w Warszawie. Za jego architekturę odpowiadają pracownie WWAA i MOFO Architekci.

Inwestycja Echo Investment zaplanowana jest w sąsiedztwie Lasu Kabackiego, na działce u zbiegu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Wąwozowej, tuż obok węzła komunikacyjnego z końcową stacją metra oraz pętlą autobusową. Projekt całkowicie odmieni tę część dzielnicy: w miejscu ogrodzonego parkingu i obiektu handlowego pierwszej generacji powstanie przyjazna i otwarta przestrzeń, łącząca mieszkania, biznes, rozrywkę, kulturę, edukację, sport, a także sklepy obsługujące okolicznych mieszkańców czy liczne restauracje i kawiarnie. Wszystko, czego człowiek spodziewa się od miasta, będzie tu na wyciągnięcie ręki.

– Projekt na Kabatach wpisuje się w naszą filozofię tworzenia miejsc, które przyciągają ludzi, tzw. „destinations”, miastotwórczych, wielofunkcyjnych kwartałów. Czerpie z charakterystyki miejsca i lokalnego kontekstu. Kabaty są rodzinne, przyjazne i zielone, więc wszystkie te cechy uwzględniliśmy w naszej koncepcji. Chcemy, by było to lokalne centrum spotkań, przyjazna przestrzeń miejska, służąca sąsiadom i nowym mieszkańcom Kabat – mówi Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment.

Architekci położyli duży nacisk na jakość przestrzeni społecznej. Projekt zakłada stworzenie nowego, ogólnodostępnego parku – ogrodu na skarpie. Od strony wschodniej ku zachodowi działka będzie łagodnie się wznosić, by dać więcej miejsca dla zieleni i schować część zabudowy pod powierzchnią. Dzięki podniesieniu budynków mieszkalnych na filarach, ogród połączy się z istniejącym skwerem przy ul. Sępa Sarzyńskiego. W narożniku al. KEN i ulicy Wąwozowej, przy samym wyjściu z metra, projektanci proponują miejski i otwarty dla wszystkich Plac Kabacki, który stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań, z kawiarniami, ogródkami restauracyjnymi, zielenią, fontannami i małą architekturą.

Sercem projektu będzie Oranżeria – przeszklona, jasna i nowoczesna hala restauracyjna. Wypełni ją zieleń, co pozwoli gościom przyjemnie spędzić tu czas, niezależnie od pory roku i pogody. Sąsiadów i przyjezdnych zaprosi do skorzystania z oferty kulturalnej, zapewni przestrzeń na spotkania, sport, zabawę, naukę, rozwój pasji i dbanie o zdrowie. Komponentem wielofunkcyjnej mieszanki, jaka wypełni to miejsce, będą również usługi i handel – skupiające się przede wszystkim w obrębie podziemnego pasażu, połączonego wprost ze stacją metra. Za tę część inwestycji odpowiada studiu MOFO Architekci.

1

2