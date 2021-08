Śmierć handlu tradycyjnego to tylko puste hasło

Wszystkie slogany wieszczące rychłą śmierć handlu tradycyjnego to tylko puste hasła, które się świetnie sprzedają. Prawda jest taka, że fizyczny retail przetrwa, ale musi się zmienić - uważa Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors będzie panelistą sesji Property Forum 2021 "Handel w cieniu pandemii".

Tradycyjny handel, chcąc wytrzymać rywalizację z kanałem online, musi przede wszystkim podnieść standard obsługi klientów.

- Podstawowym warunkiem jest wzrost jego atrakcyjności i chodzi tu o coś więcej niż tylko walka z tańszymi zakupami w internecie. Lockdowny pozwoliły klientom lepiej poznać dobre i złe strony zarówno internetowej ścieżki zakupowej, jak i tej stacjonarnej - opisuje Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

Klienci galerii handlowych są bardziej świadomi

Dziś już konsumenci wiedzą, że w sklepie online’owym towar jest może nieco tańszy, ale za to często trzeba go zwracać, przez co tracimy czas, rodzi się frustracja i czar świeżości doświadczenia zakupowego pryska.

- W ostatnich latach wiele brandów odniosło sukces zarówno online, jak i offline. Cieszy mnie ta polaryzacja, bo oznacza, że klienci są bardziej świadomi. Przez lockdown dowiedzieli się jak to jest być skazanym wyłącznie na sklepy internetowe. Wszyscy doświadczyliśmy kolejek do paczkomatów. Z kolei część najemców przez potężny nadmiar zwrotów tuż po lockdownie, miała ujemne obroty. To ważne w kontekście trwającej od lat dyskusji na temat tego, jak online zabija handel tradycyjny - opisuje Grzegorz Mroczek.

Jednocześnie dodaje, że to były bardzo ciekawe doświadczenia zarówno dla klientów odciętych od możliwości robienia zakupów w sklepach stacjonarnych, jak i dla najemców, którzy mieli dylemat, czy bardziej inwestować w podniesienie standardu obsługi klienta i nowe linie produktowe, czy w rozwiązania online.

- Dzisiaj wiele firm, jak choćby Primark, twierdzi, że online jest nieopłacalny. Ten kanał sprzedaży wcale nie jest tak łatwy jak się wydaje. My przewidujemy dobrą przyszłość dla handlu tradycyjnego, w tym galerii handlowych. Jednak cała branża powinna pracować nad tym, by z miesiąca na miesiąc podnosić swoją atrakcyjność i być coraz bardziej trendy - wyjaśnia Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.