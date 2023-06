Do grona najemców Nowych Bielaw w Toruniu niebawem dołączy nowy najemca. Zostanie nim sklep sieci SMYK.

Po otwarciu dwóch parków handlowych i serii prolongat, oferta toruńskiego centrum handlowego zostanie wzbogacana o kolejny nowy koncept.

Już latem zadebiutuje tu SMYK.

Prace nad lokalem ruszą lada dzień.

Doskonale znana na rynku sieć, oferująca m.in. zabawki, ale też ubrania i obuwie dla dzieci, akcesoria niemowlęce i inne produkty dla najmłodszych w wieku od 0 do 14 lat, będzie jednym z kluczowych najemców Nowych Bielaw.

Otwarcie SMYK-a, które zaplanowano na sierpień tego roku, znacząco rozszerzy naszą ofertę skierowaną do dzieci, wprowadzając do niej produkty i marki, dotąd niedostępne w Nowych Bielawach. Powstanie tym samym nowa, atrakcyjna dla całych rodzin destynacja zakupowa – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Greenman Poland.

To nie jedyny ważny aspekt tego otwarcia. – Dzięki debiutowi SMYK-a wzmocnimy rodzinny charakter naszego obiektu, zapewniając kupującym dostęp do oferty, która zaspokaja różne potrzeby najmłodszego pokolenia naszych klientów – od zakupów odzieżowych, po prezenty i rozwój – dodaje.

SMYK to dziś jedna z najbardziej znanych na polskim rynku marek oferujących produkty dla dzieci. Jak podaje Kantar TNS, jej rozpoznawalność sięga aż 93%, co oznacza, że niemal każdy rodzic kojarzy sklep i jego ofertę. To sprawia, że dla wielu jest on destynacją nr 1, jeśli chodzi o asortyment dla najmłodszych.

SMYK to marka mająca silną pozycję na rynku, a do tego lubiana, chociażby ze względu na swoją zróżnicowaną ofertę, która obejmuje marki własne, ale także globalne brandy takie jak LEGO, Hasbro, Fisher-Price czy Mattel. Dla Nowych Bielaw pojawienie się tego najemcy to ważny atut w budowaniu pozycji na lokalnym rynku, ale także w rozwoju autorskiego formatu convenience – mówi Karolina Nitowska.

Jesteśmy przekonani, że będzie to niezwykle udany launch, który przyciągnie wielu mieszkańców Torunia i okolic. Tym bardziej, że jak pokazują ostatnie badania konsumenckie ARC Rynek i Opinia, aż 55 proc. naszych klientów stanowią dziś młode rodziny z dziećmi w różnym wieku, których w sąsiedztwie przybywa w ostatnich latach – dodaje.

Tę grupę na pewno ucieszy fakt, że w asortymencie SMYK-a znaleźć będzie można 2 marki własne sieci. Propozycja COOL CLUB to ubrania, obuwie i dodatki dla najmłodszych, z kolei SMIKI to zabawki i akcesoria dla niemowląt. Nie zabraknie też produktów marek znanych na całym świecie. Klienci będą mogli też skorzystać z usługi click&collect i odebrać towar ze sklepu internetowego smyk.com.

SMYK to już 4 sklep w Nowych Bielawach, który kieruje swoją ofertę do dzieci, a zarazem pierwszy wyłącznie z asortymentem dla najmłodszych. Oprócz SMYK-a, w centrum handlowy ubrania dla dzieci i zabawki znaleźć można też w: Pepco, Carrefour, Action i TEDi.

