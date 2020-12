Smyk zostaje dłużej w Placu Unii

Grupa Smyk, której salon znajdował się w Placu Unii od początku jego istnienia, podpisała umowę na wynajem powierzchni do 2027 roku. To kolejny już najemca, którzy przychylnie ocenił przygotowania do modernizacji warszawskiego obiektu wielofunkcyjnego. W ramach zmian poziom +1 dotychczasowej części handlowej zostanie zaadaptowany jako powierzchnia biurowa. W wyniku tego Plac Unii już w 2021 roku zaoferuje dodatkowe nowoczesne, ekologiczne i certyfikowane biura na powierzchni 5000 mkw.

Sklep Smyk znajdujący się do tej pory na poziomie +1 obiektu, zostanie przeniesiony na poziom -1 i zajmie nowy lokal o powierzchni blisko 575 mkw.

– Najemcy części retail pozytywnie zareagowali na modernizację zaplanowaną w Placu Unii, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zmiany te są odpowiedzią nie tylko na potrzeby współczesnego rynku, ale także mają zapewnić klientom bardziej komfortowe zakupy, ponieważ część handlowa i usługowa zostanie skoncentrowana na dwóch poziomach – mówi Agata Ryś-Zawistowska, dyrektor Placu Unii w Warszawie.

– Smyk jest największą siecią oferującą produkty dziecięce w całej Polsce, ale przede wszystkim kultową i niezwykle rozpoznawalną marką w Warszawie, ponieważ w stolicy zapoczątkowano jej powstanie. W podjęciu decyzji związanej z przedłużeniem umowy w Placu Unii kluczowa była dla nas atrakcyjna lokalizacja obiektu blisko Śródmieścia oraz interesująca nas grupa klientów, którą stanowią osoby poszukujące najwyższej jakości produktów i zabawek dla swoich pociech – dodaje Magdalena Dąbska, dyrektor marketingu & PR firmy SMYK S.A.

– Decyzje o przedłużeniu umów w tak nietypowym momencie, w jakim znalazła się cała branża, są niezwykle istotne dla każdego obiektu handlowego. W tym przypadku świadczą one bowiem o wysokiej pozycji Placu Unii i niezmiennym zaufaniu ze strony najemców. Plac Unii przez wszystkie lata swojej działalności wpisał się w zakupową mapę warszawiaków, przez co zdobył duże grono stałych klientów oraz skutecznie pozyskuje nowych. Wszystko te aspekty zostają teraz pozytywnie ocenione przez marki, które chcą pozostać w obiekcie na kolejne lata – dodaje Katarzyna Kamińska-Nobis, dyrektor w Dziale Powierzchni Handlowych firmy Colliers International.