Sneaker Boyz powracają do Avenidy Poznań

Prekursorzy customizacji obuwia w Polsce - Grupa Sneaker Boyz odwiedziła już poznańską Avenidę jesienią ubiegłego roku.

Wówczas z personalizacji butów skorzystało kilkadziesiąt osób.

- Październikowa edycja akcji spotkała się z tak ciepłym przyjęciem wśród naszych Klientów, że jej powtórka jest dla nas czymś naturalnym. Tym razem artystów ze Sneaker Boyz będziemy gościć w dniach 18 – 21 maja - mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań.

Z personalizacji butów skorzystać mogą wszyscy klienci, którzy zakupią jakąkolwiek parę obuwia sportowego w Avenidzie w dniach 16 – 21 maja i okażą paragon zakupu. By wziąć udział w akcji należy udać się do Strefy Custom Shoes Zone, zlokalizowanej na I piętrze Centrum – przy fontannie. Buty przeznaczone do customizacji powinny być nowe i nie mogą nosić śladów użytkowania. Personalizacji zostanie poddanych w każdym dniu trwania akcji 30 par butów. Oznacza to, że w trakcie całego wydarzenia pomalowanych zostanie 120 par butów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden paragon uprawnia do personalizacji jednej pary obuwia. Obuwie podlegające customizacji powinno być wykonane z materiału innego niż zamsz oraz nubuk.