Sneaker Fest we Wrocławiu

We Wrocławiu odbędzie się Sneaker Fest (9-10 września) – spotkanie poświęcone sneakersowej kulturze, sztuce i rozrywce. Organizatorem jest centrum handlowe Wroclavia.

W trakcie Sneaker Fest będzie można obejrzeć kolekcjonerskie modele obuwia, skorzystać z customizacji ubrań, butów i akcesoriów oraz z wielu innych atrakcji.

Na scenie pojawią się popularni twórcy – Mikołaj „Bagi” Bagiński i Łukasz „CzugA” Maczuga. Wydarzenie poprowadzi prezenter muzyczny - Filip „Rudy Rudancja” Antonowicz.

Organizatorem jest centrum handlowe Wroclavia.

Rynek sneakersów, czyli sportowych butów, przeżywa swój rozkwit. Według najnowszego raportu Statista – jego wartość na świecie wyniosła w 2022 roku ponad 72 mld dolarów. W przyszłym roku ma być wyższa o prawie 17 proc., a do 2030 ma wzrosnąć do 196 mld dolarów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wraz z rozwojem wartości rynku, pojawia się potrzeba organizacji wydarzeń o tej tematyce. We Wrocławiu będzie to Sneaker Fest, pierwsza tego typu impreza w stolicy Dolnego Śląska. Event odbędzie się w dniach 9-10 września (godz. 12:00 – 18:00) w centrum handlowym Wroclavia. Wstęp jest bezpłatny.

Impreza skierowana jest do miłośników streetwearu, czyli mody ulicznej, sneakerheadów, fanów wszystkiego, co customizowane (personalizowane) – od obuwia, przez odzież, po akcesoria – a także do tych, którzy po prostu lubią wygodną modę, chcą poznać aktualne trendy i cenią sobie dobrą rozrywkę.

Przez obydwa dni trwania imprezy (9-10.09) wszyscy odwiedzający Wroclavię będą mogli wziąć udział w wielu atrakcjach tematycznych.

Sneaker Fest (9-10 września).

Sneaker Gallery to wystawa kolekcjonerskich butów czołowego polskiego influencera Mikołaja „Bagi” Bagińskiego. Będą to rzadkie i często zawrotnie drogie modele sneakersów m.in. Air Jordan 4 x OFF-WHITE 'Sail', Model Louis Vuitton LV Trainer, Jordan 1 Retro High Lucky Green.



Dance Fashion Show to pokazy mody streetwearowej w formie tanecznych występów. odbędą się także spotkania z influencerami – na scenie pojawią czołowi polscy twórcy internetowi – Mikołaj „Bagi” Bagiński (9 września), a także Łukasz „CzugA” Maczuga (10 września), artysta zajmujący się personalizacją butów, ubrań czy sprzętu gamingowego.



Dodatkowo, oprócz powyższych atrakcji, w każdy dzień wydarzenia działać będą specjalne strefy. Bezpłatnie będzie można w nich spersonalizować swoje obuwie, akcesoria i ubrania, a także skorzystać z ze strefy beauty. Niektóre usługi będą dostępne tylko dla posiadaczy Karty Stałego Klienta Wroclavii.