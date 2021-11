So Coffee debiutuje z nowym konceptem w Galerii Jurajskiej - pierwszym takim w Polsce

Galeria Jurajska coraz częściej staje się przestrzenią dla debiutów ciekawych konceptów. Kolejny właśnie miał miejsce.

Marki nie tylko chętnie wybierają Galerię Jurajską na swój lokalny i regionalny debiut.

Centrum handlowe w Częstochowie jest także przestrzenią, w której brandy pojawiają się po raz pierwszy ze swoimi nowymi konceptami.

Na początku listopada w Galerii Jurajskiej otwarto pierwsze w woj. śląskim Studio Planowania IKEA, nowy koncept usługowy stworzony przez szwedzkiego giganta. W galerii otwarto również pierwszej w północnej części regionu sklepy New Balance i Foot Locker.

Z końcem listopada w Jurajskiej szykuje się kolejny lokalny debiut. Grupa CCC zdecydowała się ulokować w częstochowskiej galerii największy w woj. śląskim sklep dynamicznie rozwijające się sieci HalfPrice.

– Galeria Jurajska od lat jest platformą, na której debiutują zarówno nowe i wschodzące na rynku marki, jak i świeże koncepty handlowe czy usługowe wprowadzane przez marki przechodzące np. rebranding – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej. – W ostatnich miesiącach ta atrakcyjność Jurajskiej jeszcze bardziej wzrosła. Brandy poszukują bowiem nie tylko silnych rynków, ale także partnerów o dużym potencjale, dzięki którym będą mogły z sukcesem wprowadzić swoje nowości, skutecznie docierając do klienta – mówi.

Pierwsza taka kawiarnia

Także ostatni re-opening So Coffee można zaliczyć do tej serii nowości i unikatów na lokalnym rynku, jakie ma do zaproponowania swoim klientom Galeria Jurajska. Po krótkiej przerwie, kawiarnia wróciła do oferty Galerii Jurajskiej w nowej odsłonie.

Jedna z największych sieci kawiarni w Polsce nie tylko odświeżyła swój logotyp, prezentując go po raz pierwszy w Galerii Jurajskiej, ale także zmieniła całą identyfikację wizualną, w tym hasło: „We follow your taste”.

Zmieniła się również aranżacja przestrzeni kawiarni. Nowe wnętrze wypełniają pastelowe kolory i ekologiczne materiały, w tym drewno, metal i kamień. Meble kawiarni zapewnili polscy producenci – Paged oraz Noti. Zaś oświetlenie to dzieło marki Kaspa.