Dobra passa nowych otwarć w NoVa Park trwa w najlepsze. Do grona najemców gorzowskiego centrum dołączyła popularna sieć kawiarni So Coffee. To pierwsza lokalizacja marki w województwie lubuskim.

W NoVa Park otwarto jedną z największych ogólnopolskich sieci kawiarni - So Coffee.

To pierwsza kawiarnia tej popularnej sieci w województwie lubelskim.

So Coffee jest miejscem pełnym smaków. So Coffee to jedna z największych ogólnopolskich sieci kawiarni. Tworzą ją ludzie, ich gusta, potrzeby i smaki. Mimo że jest to marka globalna, wszystkie kawiarnie inspirowane są lokalnością – podobnie jest w Gorzowie. So Coffee jest miejscem pełnym smaków powstałych z różnorodnych doświadczeń, trendów, chwil i emocji ważnych dla społeczności, w której jesteśmy. Tak tworzymy So Coffee – w pełni dopasowując się do miejsca i aktualnych potrzeb naszych gości. W menu kawiarni, obok kaw można znaleźć w 100 proc. świeżo wyciskane soki, lody z własnej manufaktury, naturalne napary i herbaty, belgijską gorącą czekoladę, ciasta i słodkie przekąski. W ofercie znajdują się także przekąski wytrawne, jak przygotowywane na miejscu kanapki, tosty i quesadilla. Czytaj więcej So Coffee debiutuje z nowym konceptem w Galerii Jurajskiej - pierwszym takim w Polsce Wiemy, jak ważna dla naszych Klientów jest oferta gastronomiczna, dlatego wychodzimy naprzeciw ich potrzebom i poszerzamy naszą ofertę o markę So Coffee. To pierwsza kawiarnia tej popularnej sieci w naszym województwie, stąd wybór najemcy tym bardziej nas cieszy. Obserwujemy, że NoVa Park już od wielu lat jest idealną destynacją dla marek, które debiutują na naszym rynku, a możemy zdradzić, że już wkrótce będziemy informować o kolejnych otwarciach w naszym centrum – mówi Ewa Bujnowska, Senior Leasing Manager MAS PLC. Kawiarnia So Coffee o powierzchni ok. 105 mkw. znajduje się na poziomie 0, pomiędzy mBankiem a salonem Kubenz.

