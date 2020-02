So! Coffee testuje hybrydę i debiutuje na osiedlach

- Nie zrezygnujemy z galerii handlowych, mimo że ruch w niedziele jest nieporównywalnie mniejszy niż przed zakazem handlu. Jednak bardziej przychylnym okiem przyglądamy się lokalizacjom typu high street, szczególnie w dużych miastach. Prowadzimy już dwie tego typu kawiarnie: we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej i w Krakowie przy ul. Wielopole. W mniejszych ośrodkach rozwijamy się głównie we współpracy z naszymi franczyzobiorcami, którzy lepiej znają rynek lokalny. Jeśli chodzi o własne kawiarnie, to jesteśmy w trakcie finalizowania umów w kilku mniejszych miastach. Otworzymy te kawiarnie prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku – tłumaczy Grzegorz Łyczak, z-ca dyrektora operacyjnego, business development & franchise w So! Coffee.

