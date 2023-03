W ramach akcji premiowane będą zakupy w sklepach Stokrotka w wybrane soboty marca – 11, 18 i 25. Za każde wydane w tych dniach 49 zł klienci otrzymają w aplikacji 5 dodatkowych Płatków.

Pierwsze urodziny aplikacji Nasza Stokrotka to idealna okazja do świętowania. Chcemy podziękować naszym klientom za to, że są z nami i tak chętnie korzystają z aplikacji. Takie akcje promocyjne jak Sobotnie Płatkobranie umożliwiają szybsze zebranie większej liczby Płatków, które można następnie wymienić na ulubione produkty w dużo niższych cenach, nawet za jeden grosz – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.