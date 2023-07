Większość galerii, w których jesteśmy, rozsądnie rozliczyła koszty wspólne. Niestety mieliśmy też żądania dopłat od 20 tys. zł do nawet 50 tys. zł. Oprotestowaliśmy je i przystępujemy do audytu - zapowiada Stanisław Bogacki, prezes firmy Solar.

Pierwszy sklep Solar otworzył w 1998 r. w poznańskim centrum handlowym M1. Dziś wszystkie 62 salony własne działają w galeriach handlowych.

Solar koncentruje się m.in. na ciągłym udoskonalaniu sklepu internetowego, bo stacjonarnie marka osiągnęła zakładany poziom rozwoju, zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach.

Po zakończeniu audytu dowiemy się, czy stawki zostały zawyżone, czy są wynikiem niegospodarności. Jeżeli my jesteśmy zobowiązani do partycypacji w kosztach wspólnych w postaci płacenia miesięcznych zaliczek, to wynajmujący powinien sumiennie wykorzystywać te środki, dbając przy tym o interes najemców. Nie tylko my przypuszczamy, że tak się nie dzieje - tłumaczy Stanisław Bogacki, prezes firmy Solar.

Ile sklepów ma w tej chwili Solar?

Stanisław Bogacki, prezes firmy Solar: Mamy 62 salony własne, w tym osiem outletów i 17 sklepów franczyzowych w mniejszych miastach, w tym jeden w niemieckiej Lubece. Współpracujemy też z ponad 40 multibrandowymi butikami, również zagranicą.

Czy Solar w modelu franczyzowym - skoro rozwija się głównie w mniejszych miastach - wchodzi też do retail parków?

Solar pozycjonuje się jako marka premium, a często bywa uważana wręcz za ekskluzywną, tak więc retail park, skoncentrowany głównie na tańszej ofercie, nie jest dla nas dobrą lokalizacją. Sklepy franczyzowe zlokalizowane działają w miastach liczących od ok. 60 do 100 tys. mieszkańców. W większości umiejscowione są przy ulicach, poza galeriami handlowymi.

Pierwszy sklep otworzyliście w 1998 r. w poznańskim centrum handlowym M1. Dziś wszystkie wasze salony działają w galeriach handlowych. Jak zakończył się dla was okres indeksacji czynszów?

Niestety, prawie wszystkie galerie dokonały indeksacji na poziomie 10 proc. W tej wysokości uważam ten ruch za absolutnie nieuzasadniony. Wysłaliśmy do każdego centrum handlowego pismo z prośbą o odstąpienie od indeksacji, szczególnie biorąc pod uwagę obecne trudne warunki rynkowe. Jednak prawie wszystkie skwapliwie skorzystały z możliwości zwiększenia zysków, kolejny raz nie biorąc pod uwagę dobra najemców.

Na indeksację nałożyło się też bolesne rozliczenie kosztów wspólnych. Jak to się odbyło?

Większość galerii, w których jesteśmy, przedstawiła rozliczenia kosztów wspólnych w sposób rozsądny. Dopłaty, jeśli były, to wynosiły od kilkuset zł do 2 tys. zł. Jednym słowem - okazało się, że można dobrze i efektywnie zarządzać galerią w tym zakresie. To cieszy, ale niestety mieliśmy też żądania dopłat od 20 tys. zł do nawet 50 tys. zł. Oczywiście oprotestowaliśmy te rozliczenia. Żądanie takich dopłat potwierdza, że właściciele lub zarządcy tych galerii zupełnie nie dbają o interes najemców, dzięki którym galerie funkcjonują.

Rozumiem, że te dopłaty są zawyżone?

Zawyżone lub wynikające z nieumiejętnego zarządzania. W związku z tym, razem z innymi najemcami zrzeszonymi w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, przystępujemy w kilku obiektach do działań audytorskich. Po zakończeniu audytu dowiemy się, czy stawki zostały zawyżone, czy są wynikiem niegospodarności. Jeżeli my jesteśmy zobowiązani do partycypacji w kosztach wspólnych w postaci płacenia miesięcznych zaliczek, to wynajmujący powinien sumiennie wykorzystywać te środki, dbając przy tym o interes najemców. Nie tylko my przypuszczamy, że tak się nie dzieje. Zdarza się też, że niektóre galerie są powiązane ze spółkami, które pośredniczą np. w dostarczaniu energii czy usług telekomunikacyjnych. Jesteśmy jako najemca zobowiązani umowami do korzystania z ich usług. Dodam, że w czasach przed pandemią, kiedy koszty prowadzenia działalności były wyraźnie niższe, problemy te nie były aż tak widoczne.

Czy chociaż wynajmujący przedstawiają rachunki wyliczające te koszty wspólne?

To jest kluczowy problem, bo nie dostajemy dokładnego rozliczenia kosztów, lecz ogólne dane wskazujące, ile pieniędzy wydano np. na energię czy ochronę. Nie wiemy też, dlaczego zarządca wybiera konkretnego dostawcę określonych usług.

W kwestii zaliczek na pokrycie kosztów wspólnych w galeriach handlowych zapadł ostatnio bardzo ciekawy wyrok Sądu Najwyższego, który uznał, że uprzywilejowanie w tej kwestii najemców tzw. ancorowych jest nieuczciwą konkurencją. Czy to coś zmieni?

Formalnie umowy najmu są obarczone klauzulą tajności, więc oficjalnie o tym nie wiadomo, ale czasami wychodzi na jaw fakt, że najwięksi najemcy galerii handlowej mają preferencyjne warunki. Oczywiste jest, że firma, która wynajmuje 1,5 tys. mkw. czy 2 tys. mkw., płaci zdecydowanie niższą stawkę czynszu niż podmiot działający w lokalu 100-metrowym. Jednak stawka opłat za koszty wspólne powinna być taka sama dla każdego najemcy. Wszyscy korzystamy z tych samych powierzchni wspólnych. Dodajmy, że większy sklep z reguły oznacza więcej odwiedzających klientów, co proporcjonalnie wpływa na wyższe koszty wspólne. Wspomniany wyrok pobudził nadzieje wielu najemców, że sytuacja w tym zakresie się unormuje.

Często pan podkreśla, że umowy najmu są nierówne. Co ma pan na myśli?

Umowy są z reguły tak skonstruowane, że wynajmujący ma szerokie uprawnienia, a najemca niewielkie lub w praktyce żadne. W umowach nie ma żadnych zapisów dotyczących zgodności stanu rzeczywistego z obietnicami składanymi przed podpisaniem umowy. Na przykład, gdy centrum handlowe traci swoją atrakcyjność, co skutkuje obniżeniem odwiedzalności i licznymi pustostanami lub zmienia swoje pozycjonowanie, najemca ma związane ręce i najczęściej nie ma możliwości dostosowania warunków finansowych do nowej sytuacji lub skrócenia umowy. Z kolei niedotrzymanie któregoś ze zobowiązań najemcy daje galerii prawo do szybkich działań retorsyjnych.

Galerie chwalą się dziś wzrostem odwiedzalności. Czy najemcy też to widzą?

Jest to istotny temat, gdyż sam footfall nie odpowiada za sprzedaż. Uważam, że dane prezentowane przez większość galerii odzwierciedlają obecne realia. Odwiedzalność rzeczywiście jest spora, niemniej w wielu przypadkach nie przekłada się na sprzedaż.

Często zauważalne też są zmiany w ramach profilu danej galerii w kierunku rozrywki i jeszcze szerszej oferty gastronomicznej. Solar jest obecny na rynku galeryjnym od 25 lat. Niektóre osoby związane z zarządzaniem centrami nieoficjalnie przyznają, że choć footfall jest rzeczywiście zadowalający, to duża grupa najemców raportuje spadki obrotów.

Wielu najemców w galeriach handlowych nie przetrwało m.in. pandemii. Czy w związku z tym dzisiaj łatwiej upolować ciekawy lokal na korzystnych warunkach?

Zdarzają się galerie, w których decydujemy się na przedłużenie umowy najmu na korzystniejszych niż uprzednio warunkach, pozwalających na utrzymanie rentowności sklepu. Jednak w gronie dobrze działających centrów handlowych są też takie, które właściwe nie uwzględniają interesu najemcy. Mówię o kilku flagowych obiektach, w których relacje są bardzo nierównomierne, a czynsze zdecydowanie za wysokie jak na dzisiejsze czasy.

Czy negocjując stawki, słyszycie od wynajmujących o dodatkowej opłacie za usługę click&collect?

Zdarzają się takie sytuacje. Nie wszystkie galerie akceptują fakt, że pojawiły się nowe kanały sprzedaży, które obniżają atrakcyjność galerii. Wiadome jest, że wiele osób odwiedzających centra handlowe dokonuje zakupów przede wszystkim w internecie. Potwierdzają to m.in. wysokie obroty naszego sklepu internetowego. Żądanie w tym zakresie dodatkowych opłat przez wynajmujących jest skrajnie nieuzasadnione. Model sprzedaży opierający się na zasadzie omnichannel stał się już bardzo powszechny i co więcej, w rzeczywistości działa też na korzyść danej galerii. Klient przychodzący po odbiór zrobionych online zakupów przychodzi do konkretnej galerii handlowej i są spore szanse, że przy okazji zainteresuje się też pozostałą ofertą centrum. Od tych działań już nie ma odwrotu. Na razie kwestia ta nie jest stawiana przez wynajmujących na pierwszym miejscu, niemniej gdyby tak było, może stanowić duże utrudnienie w podpisaniu przez nas kolejnej umowy.

Jaki jest plan rozwoju sieci sprzedaży Solar?

Zdecydowanie stawiamy na rozwój modelu omnichannel i ciągłe udoskonalanie działania naszego sklepu internetowego. Stacjonarnie Solar osiągnął zakładany poziom rozwoju, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych. Podkreślę, że jesteśmy największą obecną na rynku marką w segmencie ladies fashion o takim pozycjonowaniu. Jest to niewątpliwie powód do dumy, jednakże świadczy też o licznych trudnościach związanych z obecnością w tym segmencie.

