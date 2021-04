Sopot umożliwia restauracjom powiększenie metrażu ogródka za złotówkę

Od początku obowiązywania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się Covid-19, Sopot wspiera branżę turystyczną, która jest główną gałęzią gospodarki miasta.



Podobnie jak w ubiegłym roku, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o powiększenie metrażu ogródka gastronomicznego lub sezonowego zagospodarowania plaż. W zależności od możliwości zwiększenia metrażu w danej lokalizacji, powierzchnia ogródka gastronomicznego będzie mogła zostać powiększona do 50 proc., a ogródka plażowego nawet do 100 proc. w stosunku do powierzchni z roku 2019 (przed pandemią).

- Bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości, a także pracowników branży turystycznej jest dla nas priorytetem. Przygotowując się do kolejnych decyzji rządowych, które mamy nadzieję umożliwią działalność gastronomiczną, w tym funkcjonowanie ogródków zewnętrznych, chcemy ponownie stworzyć warunki do bezpiecznego korzystania z oferty sopockich restauracji i kawiarni, między innymi dzięki możliwości zapewnienia odpowiednich odległości pomiędzy stolikami – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Co najważniejsze, za zwiększenie ogródka letniego przedsiębiorca zapłaci symbolicznie 1 zł netto - za cały przyznany dodatkowo metraż.

– Branża turystyczna została szczególnie dotknięta kryzysem związanym z pandemią i poniosła ogromne straty. Sopockie restauracje i kawiarnie przygotowują się do ponownego otwarcia i w większości same wyznaczają sobie wysokie standardy działania. Możliwość powiększenia metrażu ogródka będzie z pewnością realnym wsparciem, które pozwoli wszystkim bez obawy korzystać z usług gastronomicznych – mówi Anna Golec-Mastroianni, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej.

Regulamin będzie obowiązywał do 30 czerwca 2021r. W zależności od sytuacji, może zostać przedłużony.

Pierwsze pakiety wsparcia dla sopockich przedsiębiorców Sopot wprowadził w życie w kwietniu 2020 roku, na początku pandemii. Blisko 40 gastronomików skorzystało wówczas z terenów zielonych oddanych do ich dyspozycji i możliwości powiększenia ogródków gastronomicznych. Jednak sytuacja branży gastronomicznej, restauratorów w tej chwili jest dramatycznie zła i dalsze wsparcie jest absolutnie konieczne, aby wielu z nich mogło przetrwać.