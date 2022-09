Spacery po Pradze organizowane przez Galerię Wileńską

Spacery po Pradze-Północ są organizowane przez Galerię Wileńską od 2020 roku.

Spacery po Pradze-Północ są organizowane przez Galerię Wileńską od 2020 roku i cieszą się bardzo dużą popularnością wśród warszawiaków. W pierwszą sobotę września odbędzie się kolejny spacer z Janem Emilem Młynarskim, muzykiem związanym z zespołem Warszawskie Combo Taneczne. Każdy z punktów przechadzki będzie opatrzony nie tylko słowem, lecz także piosenką.

Warto czasem skoczyć na Pragie. Pochodzić. Pośpiewać. Przejdziemy się moimi ulubionymi zakamarkami Starej Pragi – zaprasza Jan Emil Młynarski.

Artyście podczas spaceru towarzyszyć będzie bandżola – instrument muzyczny bardzo popularny w Warszawie przed II wojną światową i używany przede wszystkim przez kapele podwórkowe. Zbiórka odbędzie się o godzinie 12.45 przed wejściem głównym do Galerii Wileńskiej.

Tydzień później Rafał Dąbrowiecki, twórca portalu „Butem po Wawie" oprowadzi chętnych po Szmulowiznie – tą egzotyczną nazwą określa się charakterystyczny praski półwysep z trzech stron otoczony torami kolejowymi. To fragment Pragi, do którego przylgnęła łatka miejsca wyjątkowo niebezpiecznego. Czy tak jest w istocie, będzie się można dowiedzieć już 10 września.

Ostatni w tym roku spacer z cyklu „Chodź na Pragę” odbędzie się 17 września. Wtedy to Witold Szabłowski, jeden z najbardziej cenionych polskich reportażystów, przejdzie się szlakiem praskich knajp i opowie o folklorze dzielnicy.

Kulinarna Praga już od przedwojnia miała unikalne smaki, które spróbujemy odnaleźć podczas spaceru. Kuchnia praska czerpała z różnych źródeł. Kiedyś to były źródła żydowskie, ormiańskie, tatarskie i rosyjskie. W sobotę 17 września, przekonamy się, jakie są dziś. Zapraszam serdecznie na spacer po mojej dzielnicy, miejscu najbardziej mi bliskiemu. Poznacie moje kulinarne miejscówki na Pradze-Północ – mówi Witold Szabłowski, pisarz i scenarzysta.

Galeria Wileńska zaangażowała do współpracy 5 przewodników, dzięki czemu każdy spacer w ramach projektu „Chodź na Pragę” jest inny. – Zależało nam na tym, by podejść do spacerów w sposób niestandardowy i zachęcić, szczególnie młodych ludzi, do poznawania prawobrzeżnej części Warszawy. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy osoby ze świata muzyki i kultury. Mamy nadzieję, że dzięki temu udało nam się przekonać warszawiaków do Pragi-Północ. Potwierdzają to liczby – w tegorocznej wiosennej edycji wzięło udział łącznie ponad 450 osób, a kolejne spacery przed nami – podsumowuje Martyna Rozesłaniec, rzeczniczka prasowa Galerii Wileńskiej.