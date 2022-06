Spacery PoWarszawsku z Galerią Mokotów nie są typowymi wycieczkami z przewodnikiem. Poza rysem historycznym, przybliżonym przez Łukasza Ostoja-Kasprzyckiego, uczestnicy poznają historie związane ze specjalnymi gośćmi Spacerów: Bilonem - współtwórcą i reprezentantem warszawskiej formacji Hemp Gru (Stary Mokotów) oraz Wojtkiem Friedmannem - zakochanym w Warszawie pisarzem i podróżnikiem (Służew). Zdradzą oni m.in. gdzie były kręcone słynne teledyski Hemp Gru, jaka jest historia Parku Dreszera czy jakie zabawy były kiedyś popularne na Służewie. Tego nie przeczytacie w przewodniku po Warszawie.

- Dzięki współpracy PoWarszawsku z Galerią Mokotów, mieszkańcy Warszawy (i nie tylko, bo mamy też gości z innych miast) mogą na nowo odkrywać przeszłość Stolicy. A są to historie, których nie usłyszy się nigdzie indziej! Wszystkie nasze spacery z Bilonem po Starym Mokotowie przyciągnęły tłumy i wyglądały jak mała pielgrzymka idąca ulicami dzielnicy w rytm opowieści o szemranych latach 90. Nie zabrakło historii o tym, jak i gdzie powstały pierwsze hip hopowe kawałki, gdzie były kultowe puby, ale także o tym jak dzielnie dzielnica broniła się podczas Powstania Warszawskiego – mówi Łukasz Ostoja-Kasprzycki z projektu PoWarszawsku.

Galeria Mokotów jest miejscem bardzo silnie związanym, i to nie tylko nazwą, z dzielnicą w której się znajduje. Historia czy to Starego Mokotowa czy to Służewa ciągle skrywa wiele tajemnic i opowieści, które czekają na odkrycie. Ogromnie spodobał się nam pomysł połączenia tradycyjnej historii tych części Warszawy z historią najnowszą i opowieściami o tym jak żyło się tu, kiedy nasze centrum handlowe dopiero powstawało – mówi Agata Berndt Wazelin, rzeczniczka prasowa Galerii Mokotów.