Spar Express powiększa sieć

Spar Express to format convenience.

Nowe sklepy otwarto w Odolionie, Turku, Łopusznie i Słubicach.

Podobnych placówek przy stacjach Avia jest dziewięć.

Cztery nowe sklepy Spar Express zostały otwarte na stacjach paliw Avia w Odolionie przy autostradzie A1 w woj. kujawsko-pomorskim, Turku w woj. wielkopolskim, Łopusznie w woj. świętokrzyskim oraz w Słubicach w woj. lubuskim. Łącznie na stacjach Avia, rozwijanych przez Grupę Unimot, działa już 9 placówek Spar, a w związku z dobrymi wynikami współpracy pilotażowej na stacjach Avia pojawiać się będą kolejne sklepy tej sieci.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Spar Express to format convenience, który spełnia podstawowe potrzeby klientów. Strefy relaksu w sklepach są wygodnym miejscem do jedzenia, picia i odpoczynku. Placówki są czynne 365 dni w roku.

- Sklepy Spar Express są idealnie zaprojektowane do potrzeb klientów na stacjach paliw. Nasza współpraca z Unimot układa się świetnie i już w tym roku mocno ją rozwijamy, otwierając kolejne nowe placówki w całej Polsce. Naszym ogromnym atutem są kawiarnie Bean Tree Cafe w sklepach. Format ten sprawdził się w każdym kraju, w którym działamy i także w Polsce został doskonale przyjęty. Dlatego działa tu już kilkadziesiąt kawiarni Bean Tree Cafe w sklepach Spar, a dodatkowo wprowadzamy stoiska z lodami – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci Spar w Polsce.

- Nasza pilotażowa współpraca w oparciu o 5 pierwszych sklepów Spar na stacjach Avia przyniosła oczekiwane efekty, dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie współpracy o kolejne lokalizacje. Sieć stacji paliw Avia liczy już 100 obiektów w całej Polsce, w tym około 30 proc. to stacje własne, więc jest to duży potencjał do otwierania kolejnych punktów Spar. Na bazie pilotażu wypracowaliśmy również optymalny model współpracy – obok sklepu Spar funkcjonować będzie nasz autorski koncept gastronomiczny Eat&Go – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią Avia w Polsce i na Ukrainie, Grupa Unimot.

Pierwszy sklep Spar na stacji Avia został otwarty w grudniu 2021 r. w Poznaniu.