Spar łączy z Retail Park Newbridge

Sieć sklepów SPAR podpisała umowę o otwarciu nowej placówki w Retail Parku Newbridge w Grodzisku Mazowieckim. Sklep przy ul. Królewskiej 48 – w pobliżu autostrady A2 – będzie miał blisko 1300 m² sali sprzedaży. Docelowo klienci będą mogli także skorzystać z usługi zakupów online na stronie www.e-spar.com.pl z dowozem do domu. Ponadto na parkingu placówki znajdą się specjalne miejsca dedykowane usłudze SPAR Drive – gdzie następuje odbiór zamówionego przez Internet zamówienia wprost do bagażnika samochodu. Nowa placówka pod szyldem SPAR powstaje w wyniku dynamicznego procesu rebrandingu sieci delikatesów Piotr i Paweł.

- Bardzo mocno angażujemy się w polski rynek handlowy – dlatego cieszymy się ze współpracy z Retail Park Newbridge i otwarcia już wkrótce nowej placówki, tym razem w Grodzisku Mazowieckim. Mieszkańcy Grodziska to klienci świadomi, oczekujący produktów dobrej jakości i chętnie kupujący w dobrze zaopatrzonych sklepach – spełnimy wszystkie ich wymagania. Dostrzegamy ich oczekiwania w zakresie świeżości produktów, dlatego w naszych sklepach zaoferujemy stały dostęp do świeżych artykułów spożywczych wysokiej jakości i w atrakcyjnych cenach. Chcemy zapewnić naszym klientom świetne doświadczenia zakupowe – najwyższe standardy Grupy SPAR bazują na trosce o zadowolenie oraz wygodę konsumentów. Jesteśmy przekonani, że nasz nowy sklep będzie bezpiecznym i wygodnym miejscem na zakupy dla pobliskich mieszkańców. Jako SPAR chcemy być jak najbliżej lokalnych społeczności, w których działamy – powiedział Rob Philipson, członek zarządu SPAR Group.

- SPAR to nowa i jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziś sieci supermarketów w Polsce, której oferta wzbudza duże zainteresowanie konsumentów. Cieszy nas więc, że nasz retail park ujęty został w planach rozwoju tej sieci w Polsce. Nowy operator spożywczy nie tylko odświeży i urozmaici ten segment naszej oferty, ale przede wszystkim umocni cały tenant-mix. Jesteśmy przekonani, że sklep SPAR w krótkim czasie stanie się ulubioną destynacją zakupową mieszkańców Grodziska Mazowieckiego i okolic. Sklepy SPAR to supermarkety dopasowane do lokalnych społeczności, mające niezwykle szeroką i atrakcyjną ofertę handlową, która zaspokaja codzienne potrzeby zakupowe. Każde otwarcie poprzedzają dokładne analizy potrzeb klientów, co gwarantuje dopasowanie asortymentu do rynku. Takie podejście współgra z filozofią parków handlowych Newbridge – mówi Joanna Bieniek, Leasing Manager Newbridge.

W ofercie sklepu będzie można znaleźć zarówno produkty marki własnej sieci, jak również znanych marek. Asortyment obejmie m.in.: artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, produkty świeże, warzywa i owoce, mięsa i wędliny, ryby, napoje, a także zabawki, artykuły dziecięce, chemię, artykuły przemysłowe i dla zwierząt. W ofercie nie zabraknie także produktów bio i eko.