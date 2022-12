Sieć SPAR rozpoczęła świąteczne promocje w ramach kampanii „Mamy wszystkie składniki cudownych Świąt!”. W super cenach można kupić produkty potrzebne do przygotowania świątecznych potraw.

Świąteczna oferta sieci SPAR zachęca promocyjnymi cenami świątecznych produktów.

W świątecznym katalogu SPAR można znaleźć także mnóstwo ciekawych przepisów na Święta.

Klienci w placówkach SPAR mogą kupić polskie produkty w atrakcyjnych cenach, a także bardzo dobrej jakości wyroby pod marką własną SPAR, których asortyment jest wciąż rozwijany. Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

W naszej najnowszej komunikacji świątecznej skupiamy się na emocjach towarzyszących nam w cudownym przedświątecznym i świątecznym okresie. Dla naszej sieci bardzo ważne jest wspólne przygotowywanie potraw, które w wielu przypadkach jest jednym z ważniejszych elementów Świąt. Sklepy SPAR są w stanie idealnie wesprzeć naszych klientów w tych przyjemnych i rodzinnych pracach, ponieważ wszystkie zakupy można bez problemu zrobić właśnie u nas. Ten wyjątkowy czas warto spędzać w gronie najbliższych, bez stresu i bieganiny. W sklepach sieci SPAR zakupy świąteczne zrobimy komfortowo i kompleksowo, bo w jednym miejscu. Nasza kampania widoczna będzie w sklepach, w TV, naszych social mediach, na www.spar.pl oraz usłyszymy ją w radiu. Świątecznie zapraszamy! Mamy wszystkie składniki cudownych świąt! – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Sieć SPAR prowadzi także kolejną akcję lojalnościową – tym razem klienci mogą nabyć zestawy profesjonalnych noży marki Boretti ze zniżką nawet do 84 proc. Znaczki otrzymuje się za każde wydane 20 zł, a produkty w promocji można kupować do 7 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Wystarczy zebrać 5 znaczków, aby móc kupić wybrany nóż z wysokim rabatem.

SPAR cały czas rozwija swoją markę własną – sieć wprowadziła świeże warzywa SPAR oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów.

Dodatkowo 10 indeksów produktów bezglutenowych rozszerzyło ofertę marki własnej SPAR. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki. Są to starannie wyselekcjonowane produkty w konkurencyjnych cenach.

