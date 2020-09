Spar powiększa sieć

- Nasi partnerzy detaliczni – polscy przedsiębiorcy, którzy dołączają do sieci SPAR – najlepiej znają potrzeby konsumentów w swoim regionie. Właściciel dwóch nowych sklepów oraz placówek w miejscowościach Piwniczna oraz Gołkowice wkłada wiele serca i pracy w swoje sklepy, nie tylko przy okazji ich otwarcia. Wszyscy nasi Partnerzy doskonale znają wysokie standardy naszej sieci i chcą zapewnić swoim klientom doświadczenia zakupowe na najwyższym poziomie. W każdej placówce znajduje się szeroka oferta produktów od sprawdzonych producentów naszej sieci. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najwięcej produktów do naszych sklepów dostarczali polscy producenci. W SPAR oferujemy stały dostęp do świeżych artykułów spożywczych wysokiej jakości i w atrakcyjnych cenach – powiedział Rob Philipson, członek zarządu SPAR Group.

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?