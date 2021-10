SPAR rozpoczyna nową kampanię wizerunkową

Sieć SPAR rozpoczęła kampanię wizerunkową pod hasłem „Klient nasz pan”. Działania zaplanowano od początku października do końca listopada 2021 roku. Celem kampanii jest promowanie sklepów SPAR nastawionych na jak najlepsze doznania zakupowe klienta.

Kampania obejmie sponsoring programów w TVP i TVN, bilboardy, zabawną akcję z udziałem klientów na portalu Facebook, a także monitory, plakaty i gazetki promocyjne w sklepach.

SPAR zamierza promować także markę SPAR N°1.

Cały asortyment N°1 pochodzi z Europy, większość jest produkowana w Polsce, a odważne kolorowe opakowania wyróżniają się na półkach. Oferta jest bardzo konkurencyjna cenowo.

Elementem kampanii jest także promocja marki własnej SPAR N°1 Value – produkt najlepszych w swoich kategoriach po przystępnych cenach.

- Chcemy, aby klienci naszych sklepów czuli się w nich naprawdę wyjątkowo, a zakupy były prawdziwą przyjemnością. Naszym celem jest wzmocnienie wizerunku marki SPAR, która zapewnia pozytywne wrażenia zakupowe i dla której klient jest zawsze na pierwszym miejscu. Zwracamy też uwagę na ogromną rolę polskich przedsiębiorców, partnerów SPAR oraz wszystkich pracowników sklepów SPAR. Pokazujemy nasze największe atuty czyli świeżość i szeroki wybór zgodnie z hasłem „świeżość i wybór gwarantowane - podkreśla Trevor Blunden, dyrektor handlowy w Wasz Sklep SPAR.

Sieć SPAR prowadzi także ogólnopolską akcją lojalnościową. Klienci sklepów SPAR będą mogli za zebrane znaczki odebrać rabat aż do 78 proc. na produkty premium marki vivo od Villeroy&Boch Group. W skład zastawy wchodzą klasyczne talerze oraz eleganckie i ponadczasowe sztućce ze stali nierdzewnej. Akcja jest dostępna wyłącznie w sieci SPAR i potrwa do 12 października, a wydawanie nagród do 19 października 2021 roku. Klienci mogą kupić dowolną liczbę produktów w ramach promocji, aby skompletować całą zastawę stołową vivo.