Spar rusza z nowym sklepem z alkoholami TOPS. To format rodem z RPA

Pierwszy sklep w tym formacie jest dostępny w Eurospar w Poznaniu, przy ul. Druskiennickiej.

TOPS! Ma wydzieloną, odrębną przestrzeń, kasy i specjalne oferty promocyjne.

- TOPS! to największa marka alkoholowa w RPA. Rozwinęła się przy sklepach SPAR – to efekt południowoafrykańskiego prawa, które zabrania sprzedaży alkoholu wewnątrz sklepu, stąd konieczne są odrębne placówki. Teraz rozwijamy ten sprawdzony koncept w Polsce i jesteśmy przekonani, że odniesie sukces. Nasi klienci mają szeroki wybór i komfortowe warunki zakupu, a także liczne promocje – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Ponadto SPAR wprowadził innowacje w markach własnych – teraz dostępna jest pełna gama produktów SPAR N°1 Value, najlepszych w swoich kategoriach po przystępnych cenach. Asortyment obejmuje około 100 indeksów – w tym karmy dla zwierząt domowych, chusteczki do użytku domowego, do rąk i dla niemowląt, czy papier toaletowy. Wzrost udziału marki własnej SPAR w sprzedaży w Polsce przekracza rokrocznie 22 proc., również w roku bieżącym.

SPAR w Polsce wprowadzi do oferty 70 ze 100 pozycji marki własnej SPAR N°1 Value jeszcze w tym roku. Obecnie SPAR Polska oferuje ponad 450 produktów pod własną marką, z czego 20 proc. to produkty eksportowe – w tym wyjątkowe wina z RPA i Włoch.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Każdy produkt w ramach marki SPAR N°1 Value został wybrany zgodnie z rygorystyczną gwarancją jakości i normami, wszystkie pochodzą z Europy, większość jest produkowana w Polsce, a odważne kolorowe opakowania wyróżniają się na półkach. Oferta jest bardzo konkurencyjna cenowo, ale jakość jest dla sieci SPAR najważniejsza i zawsze jest priorytetem w wyborze danego produktu.

SPAR jako sieć sklepów spożywczych, które prowadzone są przez polskich przedsiębiorców, rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem „Klient nasz pan”. Kampania obejmie sponsoring programów w TVP i TVN, bilboardy, zabawną akcję z udziałem klientów na portalu Facebook, a także monitory, plakaty i gazetki promocyjne w sklepach. Kampania trwa od początku października do końca listopada 2021 roku. Celem kampanii jest promowanie sklepów SPAR nastawionych na jak najlepsze doznania zakupowe klienta.