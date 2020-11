Spar testuje "elektryki"

- Zarówno w naszych placówkach, jak też w samej ofercie produktowej oraz całym systemie logistycznym przykładamy ogromną wagę do wdrażania rozwiązań ekologicznych i korzystnych dla środowiska. Teraz dołączamy do wielkiego testu pojazdów elektrycznych z korzyścią dla całej planety. W okresie epidemii zauważamy coraz większe zainteresowanie zakupami online i rozważamy dalszą rozbudowę floty elektrycznych dostaw. Rynek zamówień spożywczych online – e-grocery – ma szansę na dalszy wzrost, jednak będzie to zależne całkowicie od decyzji i preferencji konsumentów. To oni i ich przyzwyczajenia zakupowe są i będą największym indykatorem lub barierą w rozwoju tego segmentu – powiedział Tomasz Waligórski, dyrektor handlowy Wasz Sklep SPAR.

Testowany Nissan e-NV200 jest idealnym rozwiązaniem do dystrybucji miejskiej. E-NV200 można ładować na trzy sposoby: dzięki szybkiemu ładowaniu, ładowarce wallbox lub wykorzystując zwykłe gniazdko elektryczne. Ładowność oraz wszechstronność elektrycznego Nissana e-NV200 można konfigurować w dwóch wariantach nadwozia. Ponadto niski próg bagażnika na wysokości zaledwie 52 cm od podłoża ułatwia załadunek i rozładunek towaru. Przestrzeń ładunkowa to 4,3m3, zasięg od 200 do 301km w zależności od cyklu według WLPT.

Dodatkowo w kanale e-commerce – oprócz dostawy zamówienia pod wskazany adres – dostępna jest usługa SPAR Drive w 30 placówkach w Polsce. Klienci tych sklepów mogą zamówić zakupy on-line, a następnie w wybranym przedziale godzinowym odebrać je w danym sklepie, parkując na dedykowanym usłudze miejscu parkingowym. Pracownik sklepu pakuje zamówienie wprost do bagażnika samochodu klienta.