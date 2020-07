Spar wdraża format Shop In Shop

Sieć sklepów SPAR wdrożyła kolejne stoisko polskiej sieci drogerii Vica w formule Shop in Shop – ekspozycja produktów kosmetycznych drogerii o wielkości 110 mkw. dostępna jest teraz także dla klientów sklepu EUROSPAR w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.

Pierwszą strefę Vica otworzono w sklepie EUROSPAR na ul. Promienistej w Poznaniu w maju tego roku. Wraz ze wzrostem zainteresowania artykułami drogeryjnymi SPAR zamierza wdrażać kolejne etapy projektu Shop in Shop tej marki – docelowo strefy z własną ekspozycją Vica mogą pojawić się nawet w 45 sklepach SPAR. Do grona firm, które w SPAR prezentują swoje produkty należą także Dajar, Gatta, Greno oraz Passioncards.

- Ekspozycje polskiej sieci drogerii Vica są świetnym uzupełnieniem asortymentu i elementem dostosowania do wysokich standardów sieci SPAR placówek Piotr i Paweł, które przechodzą rebranding. Dwie lokacje pilotażowe stref Vica w Poznaniu i Warszawie pozwolą nam zaobserwować potrzeby naszych klientów i zbadać ich zadowolenie z oferty produktów. Zakładamy, że Shop in Shop tej marki może pojawić się nawet w 45 sklepach SPAR. Wdrażamy ekspozycje także innych partnerów w naszych sklepach Nie zwalniamy tempa i planujemy kolejne wdrożenia ekspozycji Shop in Shop także innych partnerów w sklepach SPAR, m.in. marki Greno – dostarczającej najwyższej jakości ręczniki, pościele i inne tekstylia domowe – w następnych 21 sklepach – podkreślił Rob Philipson, członek zarządu SPAR Group.