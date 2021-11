SPAR z kolejnym supermarketem na Śląsku

Do sieci SPAR dołączyła kolejna placówka – supermarket w Czekanowie, przy ul. Gliwickiej 14 (woj. śląskie).

Sklep ma 370 mkw. sali sprzedaży i jest to 7. placówka partnera detalicznego w sieci SPAR. Sklep posiada Bean Tree z asortymentem kaw, zapiekanek, kanapek i hot-dogów. Ponad to wypieka pieczywo na miejscu, oferuje także rożen z wypiekiem mięs drobiowych i wieprzowych. Dla klientów zapewniono parking na 40 samochodów. Supermarket położony jest w bliskiej odległości od zjazdu z autostrady A1 do południowych dzielnic Gliwic i Zabrza.

- Sieć SPAR w Polsce rozwija się zgodnie z planami i złożonymi deklaracjami – pomimo trudności dla całej branży, jakie wynikały z powodu pandemii koronawirusa. Jesteśmy dumni, że nasza ogromna inwestycja w sektor handlowy w Polsce pozwala małym, polskim przedsiębiorcom na rozwój własnych biznesów. Taka idea przyświeca nam na wszystkich rynkach, na których działamy. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy istotne inwestycje zarówno w placówki, infrastrukturę, jak i system zaopatrzenia, zakończyliśmy też ogromny proces reabrandingu sieci Piotr i Paweł. Bardzo ważne jest dla nas to, że nasi partnerzy detaliczni są zadowoleni z przynależności do rodziny SPAR i otwierają wraz z nami kolejne placówki. To pokazuje nie tylko jakość naszej współpracy, ale przede wszystkim potwierdza efektywność, jaką możemy zaoferować polskim przedsiębiorcom – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.