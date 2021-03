Spar z nowymi lokalizacjami w Warszawie i we Wrocławiu

Nowy Spar w Warszawie powstał przy ul. Anielewicza 22, fot. mat. prasowe









Do sieci Spar dołączyły nowe sklepy w Warszawie – przy ul. Anielewicza 22 oraz we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 2. Są to pierwsze sklepy pod logo Spar nowych partnerów detalicznych. Każda placówka ma prawie 500 mkw. sali sprzedaży i oferuje szeroki asortyment produktów regionalnych, serów oraz wędlin. W obu sklepach można kupić pieczywo wypiekane na miejscu i z lokalnych piekarni.