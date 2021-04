Spar z nowymi sklepami w Poznaniu i Pacanowie

Placówka w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 1/5 w dużym formacie EUROSPAR, ma prawie 1400 mkw. sali sprzedaży i 7 kas – powstała w wyniku rebrandingu sklepu Piotr i Paweł. Ma w ofercie ponad 20.000 produktów, najlepszej jakości warzywa i owoce, bardzo duży wybór serów importowanych, ryb świeżych eksponowanych na lodzie oraz dań gotowych do spożycia, np. kurczak z rożna. Natomiast w Pacanowie, przy ul. Szkolnej 21 swoją działalność rozpoczął sklep w formacie SPAR mini o pow. 167mkw.

To kolejne w tym tygodniu otwarcie w Poznaniu, po nowym Intermarche.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

EUROSPAR w Poznaniu to także szeroki asortyment słodyczy, przetworów i produktów BIO – dostępnych w strefie SPAR Natural. Klienci mogą też kupić hiszpańskie wędliny, piwa rzemieślnicze dla koneserów czy wysokiej jakości produkty do domu marki Ambition. Amatorzy wypieków znajdą piekarnię i cukiernię w nowej aranżacji, gdzie oferowane są produkty od lokalnych dostawców oraz pieczywo wypiekane na miejscu. Sklep honoruje kartę dużej rodziny, a w dniu otwarcia za zakupy powyżej 100 zł klient otrzyma prezent od SPAR. Ponadto do piątku 2 kwietnia otwarte jest specjalne targowisko z oryginalnymi, włoskimi serami, wędlinami, oliwkami i innymi włoskimi przysmakami.

Klienci w placówkach SPAR mogą kupić polskie produkty w atrakcyjnych cenach, a także bardzo dobrej jakości wyroby pod marką własną SPAR, których asortyment jest wciąż rozwijany. Dostępny jest także sklep internetowy www.e-spar.pl, a zamówienie można otrzymać do domu. Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

- Pandemia nie wpłynęła na naszą długofalową strategię rozwoju na polskim rynku. Mamy ambitne plany, potencjał tego rynku jest bardzo duży, dlatego nie ustajemy w pracy nad rozwojem sieci SPAR w Polsce. Koncentrujemy się na dwóch aspektach: rozwoju organicznym opartym na współpracy z naszymi obecnymi partnerami, a także rozszerzeniu biznesu o nowe punkty. Tylko w tym roku zamierzamy uruchomić ok. 40 nowych sklepów. To realny cel. Nie wykluczam, że uda osiągnąć się więcej. Nie jesteśmy klasyczną, twardą siecią franczyzową. Nasz model współpracy opiera się na pełnej dobrowolności. Wspieramy naszych partnerów w kwestiach marketingowych, logistycznych czy dystrybucyjnych. Udostępniamy prawo do używania szyldu SPAR. I co warte podkreślenia, jako dystrybutor zaopatrujemy tylko sklepy zrzeszone w sieci SPAR. Przyświeca nam prosta zasada – wszyscy korzystamy na wzajemnej współpracy – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.